Lapadula insistirá con la ley de goteo y acusó al Gobierno de retrasar fondos a Río Grande "con intención política"

Legislador Matías Lapadula | Foto: Archivo

El legislador de Provincia Grande, Matías Lapadula, anunció que buscará los consensos para insistir con la ley de goteo y rechazar el veto del Poder Ejecutivo, y acusó al Gobierno provincial de retrasar de manera intencional la transferencia de fondos de coparticipación al Municipio de Río Grande.

"Voy a trabajar y a buscar los consensos para insistirlo. Insistirlo porque entiendo que a medida que pase el tiempo van a seguir retrasándose en el envío de fondos con la clara intención de perjudicar una gestión municipal", sostuvo el legislador en declaraciones a Radio Provincia Ushuaia.

Lapadula afirmó que la ley, que fue aprobada por la Legislatura y vetada por el Ejecutivo, buscaba establecer un mecanismo automático de transferencia de fondos a los municipios. "Vetaron la ley porque no transfieren los fondos y no quieren transferirlos", dijo.

El legislador sostuvo que el retraso en la coparticipación afecta especialmente a Río Grande, con demoras que ubicó "arriba de 45 o 50 días". Según indicó, el municipio denuncia atrasos de 60 días.

"El Gobierno nacional transfiere diariamente fondos de coparticipación" reveló el parlamentario, aunque cuestionó que en el Gobierno provincial "están haciendo un uso, no solo un atraso por los problemas financieros que tiene la provincia, sino un uso político y transferencias discrecionales que tienen una intencionalidad, y esa intencionalidad es ahogar el municipio de Río Grande, ahogar una gestión".

En ese sentido, apuntó a una posible intención electoral: "Hoy en particular tenemos por lo menos la sospecha de que además hay una intencionalidad política de cara a lo que viene en las elecciones, de ahogar una gestión", dijo, y confirmó esa situación con "el perfil que está tomando Martín Pérez para las elecciones del 2027".

Lapadula cuestionó además las declaraciones de funcionarios provinciales que niegan la deuda. "Mienten y es insostenible lo que dicen de que no hay un retraso, una deuda de coparticipación en los municipios", sostuvo. Y agregó: "Estamos hablando de algo que está primero certificado el 31 de diciembre por el Tribunal de Cuentas de la provincia".

Presupuesto 2027

En otro tramo de la entrevista, Lapadula anunció que el cronograma para el tratamiento del presupuesto 2027 comenzará la primera semana de noviembre. "Hoy está saliendo oficialmente el memo", dijo, y explicó que había esperado la respuesta del Ministerio de Economía antes de acordar las fechas con integrantes de la Comisión de Presupuesto.

El legislador cuestionó que se traten de manera simultánea proyectos que crean impuestos, como la ley de financiamiento educativo y la emergencia de la caja compensadora de la policía, sin discutir primero el presupuesto. "Es imposible tener una discusión de leyes que crean impuestos, emergencias, sin discutir el presupuesto, que es el que debe ordenar todo", afirmó.

Sobre el financiamiento educativo, sostuvo que el proyecto aporta "3.000 millones de pesos al año en un presupuesto que tiene este año 600.000 millones" para educación. "La verdad que no mueve la aguja", dijo. Y agregó: "El 95% del financiamiento educativo sale del presupuesto general".