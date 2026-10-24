Bukele redobló su ultimátum a las pandillas de Haití: "El ataque de hoy no es nada comparado con lo que vendrá"

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, advirtió este viernes a las pandillas que mantienen secuestrados a cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños en Haití que la operación militar lanzada esta semana "no es nada comparado con lo que vendrá" si no los liberan con vida, y rechazó los análisis que pronostican un fracaso de la misión.

Los cuatro hombres, integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) —una misión multinacional respaldada por la ONU—, fueron emboscados el domingo 18 de octubre cuando regresaban a su base tras comprar alimentos en un mercado de Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

Según el relato del Mandatario, viajaban en un vehículo blindado que se incendió tras el ataque y desde entonces no se tiene noticia de ellos.

Bukele se dirigió directamente a los cabecillas de las pandillas en criollo haitiano. "Los hombres que secuestraron no son combatientes. Son técnicos aeronáuticos que forman parte de nuestra misión en Haití, integrada exclusivamente por pilotos y personal técnico, cuya labor principal es realizar evacuaciones médicas y salvar vidas, no combatir".

En tanto, anunció que el miércoles 21 de octubre se iniciaron "operaciones de combate" para rescatarlos. "Nuestro objetivo es uno solo: traer a nuestros cuatro compatriotas de regreso, sanos y salvos", sostuvo. Y añadió: "El ataque de hoy no es nada comparado con lo que vendrá si no nos entregan a los cuatro con vida. No confundan nuestras palabras con una amenaza vacía. Ya acabamos con las pandillas en El Salvador y podemos acabar con ustedes también. Todavía están a tiempo de evitarlo".

El mensaje del mandatario fue acompañado por un video de vehículos militares blindados con cristales destrozados avanzando entre columnas de humo, que según Bukele corresponden al operativo en curso. No identificó al grupo que mantiene cautivos a los salvadoreños ni precisó si la operación involucra a fuerzas salvadoreñas, haitianas o internacionales.

La respuesta a las críticas

Este viernes, Bukele volvió a pronunciarse sobre el operativo y respondió a los análisis que advierten sobre la dificultad de enfrentar a las pandillas haitianas. "Muchos mensajes, análisis y comentarios asegurando que las pandillas de Haití no son como las de El Salvador; que son sanguinarias, que están fuertemente armadas, que nadie ha podido vencerlas, que todas las misiones han fracasado, que estamos cayendo en una trampa, que no sabemos a lo que nos enfrentamos, que será nuestra ruina, que vamos camino a nuestro Waterloo", escribió el presidente.

El Presidente salvadoreño afirmó que, "cuando Dios nos conceda la victoria, los mismos que hoy dicen todo eso cambiarán su discurso. Dirán que siempre fue fácil, que cualquiera podía hacerlo, que las pandillas de Haití no eran tan peligrosas como se pensaba". Y sentenció: "En fin, nunca los hemos escuchado y no vamos a empezar ahora".

El mandatario también calificó a las pandillas haitianas como "satánicas" y afirmó que "es de conocimiento público que hacen sacrificios humanos". "Todos los que se han enlistado son creyentes y hemos encomendado esta misión a Dios. Dios nos concederá la victoria. El Creador del Universo está con nosotros", sostuvo, y cerró su mensaje con una cita del Deuteronomio 28:7: "Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti".