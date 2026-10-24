La Armada y Prefectura despliegan un operativo de asistencia en Corrientes ante la crecida del Paraná por El Niño

El buque multipropósito ARA "Ciudad de Zárate", la lancha patrullera ARA "Río Santiago" —unidades dependientes de la División Patrullado Fluvial— y medios del Batallón de Infantería de Marina Nº 3 "Almirante Eleazar Videla" (BIM3) arribaron al puerto de Corrientes en el marco del despliegue operativo realizado ante el fenómeno de El Niño.

La Armada Argentina informó que el envío de medios navales tiene como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta ante las contingencias hídricas y contribuir a las tareas de evacuación, distribución de suministros y atención sanitaria en zonas que puedan quedar aisladas por la crecida del agua, en coordinación con las autoridades provinciales.

Las unidades zarparon de su apostadero natural en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pasado 6 de octubre con destino a la Base Naval Zárate, donde embarcaron medios y personal del BIM3. Luego continuaron la navegación aguas arriba, realizando escalas en los puertos de Rosario y Santa Fe, donde se recibieron donaciones y se realizó asistencia sanitaria en Alto Verde.

Los buques transportan contenedores sanitarios provenientes de la Base Naval Zárate, equipados para brindar asistencia médica y odontológica, una cocina de campaña y botes neumáticos tipo Zodiac del BIM3, que permitirán ampliar las capacidades de apoyo en la región. Asimismo, se sumará un equipo de profesionales de la salud para brindar atención a la comunidad, de acuerdo con las necesidades que se presenten.

Armada Argentina Corrientes

El operativo de Prefectura

En Paso de la Patria, personal de Prefectura Naval Argentina realizó patrullajes fluviales y, a requerimiento del comité de crisis local, asistió a 15 familias del barrio Los Pescadores, integradas por 44 adultos y 17 menores. El operativo se desarrolló junto con la Secretaría de Desarrollo Humano municipal, Bomberos Voluntarios y personal de salud del hospital local Dr. Eduardo Cicconetti.

Durante la jornada se entregaron alimentos, leche en polvo, agua potable y pastillas potabilizadoras. Además, los equipos de salud realizaron controles de presión arterial, distribuyeron medicamentos y repelentes de insectos, y recorrieron las zonas afectadas para conocer las necesidades de los vecinos.

En la zona de islas del río Paraguay, personal de Prefectura efectuó tareas preventivas en la isla Sargento Mayor Bernardo Aguilar (ex isla Apando), donde tomó contacto con los pobladores para relevar sus condiciones de habitabilidad, identificar posibles necesidades de asistencia y evaluar eventuales requerimientos de evacuación. También brindó información sobre los canales oficiales de emergencia y comunicación. Hasta el momento no se registraron pedidos de asistencia en ese sector.

En coordinación con la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, Prefectura mantiene el monitoreo de las escalas hidrométricas y recomienda a navegantes y pobladores ribereños mantenerse informados a través de los canales oficiales y adoptar las precauciones necesarias ante el aumento de las corrientes.