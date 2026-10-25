Lula da Silva hace historia: reelecto para un cuarto mandato tras una remontada inédita en Brasil

EN VIVO Elecciones Brasil 2026 (2do Turno) Escrutado: 0,00% PL · 22 Flávio Bolsonaro 0,00% 0 votos PT · 13 Lula da Silva 0,00% 0 votos +24

Luiz Inácio Lula da Silva fue reelecto presidente de Brasil este domingo 25 de octubre en la segunda vuelta electoral, convirtiéndose en el primer político brasileño en ganar cuatro elecciones presidenciales: 2002, 2006, 2022 y ahora 2026.

Según los datos divulgados por el Tribunal Superior Electoral (TSE), con más del 98% de las urnas escrutadas, Lula obtuvo el 51,75% de los votos válidos frente al 48,25% alcanzado por su rival, el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL). La diferencia final fue de aproximadamente 4,3 millones de votos.

El triunfo tiene un mérito adicional: es la primera vez, desde la redemocratización de Brasil y la instauración del sistema de segunda vuelta en 1989, que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera vuelta logra revertir el resultado y ganar la Presidencia. En la primera votación, celebrada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro había liderado con el 47,03% de los votos, mientras que Lula obtenía el 45,16%.

La campaña de Lula tomó un nuevo impulso en el segundo turno gracias a una intensa movilización en redes sociales —con la creación del grupo "Exército de Lula" en WhatsApp, que reunió a más de 10 millones de personas— y a manifestaciones callejeras que tiñeron de rojo las calles de decenas de ciudades. La jornada electoral estuvo además atravesada por la polémica decisión del juez del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin de extender el horario de votación hasta las 19, lo que obligó al TSE a suspender la difusión de resultados parciales mientras las urnas seguían abiertas.

Con esta victoria, Lula inicia su cuarto mandato el 1 de enero de 2027, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2030, y tendrá nuevamente a Geraldo Alckmin (PSB) como vicepresidente.

Su programa de gobierno se centró en la promesa de dar continuidad y profundizar las políticas de su gestión actual. Entre las principales propuestas figuran el aumento del salario mínimo siempre por encima de la inflación, la creación de un Ministerio de Seguridad Pública para garantizar la participación de la Unión en un área hoy gestionada por los estados, y la ambiciosa meta de construir "la mayor red pública de cuidado del cáncer del mundo". En educación, prometió nuevas versiones del programa Pé-de-Méia, como el Pé-de-Méia universitario.