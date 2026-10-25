Melella, Vuoto y Pérez felicitaron a Lula por su reelección como Presidente de Brasil

El Intendente de Ushuaia compartió una foto junto al presidente Lula

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y los intendentes de Ushuaia, Walter Vuoto, y de Río Grande, Martín Pérez, felicitaron a Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección como presidente de Brasil, tras imponerse este domingo en la segunda vuelta electoral con el 51,75% de los votos.

El gobernador publicó en su cuenta de X: "Felicitamos a @LulaOficial por su reelección y al pueblo brasileño por este triunfo democrático". En el mismo mensaje, sostuvo que "el liderazgo de Lula y el papel de Brasil son fundamentales para fortalecer la integración latinoamericana y avanzar en una agenda regional de desarrollo, cooperación e inclusión".

Felicitamos a @LulaOficial por su reelección y al pueblo brasileño por este triunfo democrático. El liderazgo de Lula y el papel de Brasil son fundamentales para fortalecer la integración latinoamericana y avanzar en una agenda regional de desarrollo, cooperación e inclusión. Desde Tierra del Fuego, valoramos especialmente el histórico respaldo de Brasil a nuestros legítimos derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, una posición que fortalece los lazos de hermandad y solidaridad que unen a nuestros pueblos. ¡Felicitaciones, Lula! — Gustavo Melella (@gustavomelella) October 26, 2026

Melella agregó además un tramo dedicado al reclamo de soberanía: "Desde Tierra del Fuego, valoramos especialmente el histórico respaldo de Brasil a nuestros legítimos derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, una posición que fortalece los lazos de hermandad y solidaridad que unen a nuestros pueblos. ¡Felicitaciones, Lula!".

¡Felicitaciones, compañero @LulaOficial ! 🇧🇷❤️ El pueblo brasileño volvió a elegir la esperanza, la justicia social y la soberanía. Cuando los pueblos deciden su futuro, la Patria Grande se fortalece. ¡Un abrazo enorme desde el fin del mundo! 🇦🇷🇧🇷 https://t.co/N86AsBesxw — Walter Vuoto (@WalterVuotoTDF) October 26, 2026

El intendente de Ushuaia escribió: "¡Felicitaciones, compañero @LulaOficial!". Y continuó: "El pueblo brasileño volvió a elegir la esperanza, la justicia social y la soberanía. Cuando los pueblos deciden su futuro, la Patria Grande se fortalece. ¡Un abrazo enorme desde el fin del mundo!".

Por su parte, el jefe comunal de Río Grande publicó: "¡Felicitaciones, compañero @LulaOficial, por este gran triunfo!". Según Pérez, "el pueblo brasileño vuelve a confiar en un liderazgo comprometido con los trabajadores, la justicia social y los derechos de los más humildes".

El intendente agregó: "Desde Río Grande celebramos esta victoria y la esperanza de una América Latina cada vez más unida, donde la solidaridad entre nuestros pueblos también fortalezca causas históricas como Malvinas".