El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, mantuvo una reunión con referentes de siete iglesias de la ciudad y miembros de la agrupación Jóvenes Unidos para ultimar los detalles del encuentro juvenil LATI2. Del encuentro también participó la directora de Culto Municipal, Paola Mancilla.

Durante la reunión estuvieron presentes el pastor Alfonso Guerrero, presidente de Jóvenes Unidos, y la licenciada Vale Lourdes, secretaria de la organización. Ellos fueron los encargados de presentar la propuesta de esta iniciativa interiglesias que reunirá a las juventudes de Ushuaia en una jornada de celebración y participación.

El evento LATI2 se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre, de 12 a 19 horas, en la intersección de las calles San Martín y Fadul. La jornada contará con actividades artísticas, presentaciones musicales y diversos espacios de encuentro destinados a los adolescentes y jóvenes de la ciudad.

De acuerdo con lo planteado por los organizadores, la iniciativa apunta a generar un ámbito de integración y acompañamiento. Además, propondrá instancias de reflexión sobre las distintas problemáticas que atraviesan a los jóvenes en la actualidad, promoviendo su participación activa en la comunidad.