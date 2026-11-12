La deuda de coparticipación del Gobierno con Río Grande equivale al 90% del Presupuesto de Obras 2027

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La secretaria de Obras Públicas de Río Grande, Silvina Mónaco, presentó este jueves los lineamientos del Presupuesto 2027 ante el Concejo Deliberante y puso el foco en el impacto que tiene la deuda de coparticipación provincial sobre la planificación de la ciudad.

"No es un dato menor, porque ha condicionado que podamos hacer efectivo nuestro Plan de Obras 2026 y el desempeño de la Secretaría. Para tomar magnitud de esa deuda que hoy tenemos, representa el 90% del presupuesto del Plan de Obras 2027", sostuvo la funcionaria.

La deuda que el Gobierno Provincial mantiene con el Municipio asciende actualmente a 18.000 millones de pesos. Mónaco remarcó que esta situación obliga a diferenciar la planificación de la ejecución real. "Una cosa es hacer un presupuesto de obra pública y otra muy distinta es poder ejecutar esa obra. Son dos cosas totalmente distintas", afirmó.

En ese marco, explicó que la falta de fondos obligó a reorganizar las prioridades durante el 2026. "Cuando los fondos no están disponibles, debemos reprogramar las intervenciones, revisar plazos y priorizar las necesidades", expresó.

Secretaria de Obras Públicas de Río Grande, Silvina Mónaco

El mapa de inversiones y el mantenimiento

Para el próximo año, el Plan de Obras 2027 contempla una inversión de 20.105 millones de pesos, organizada en seis ejes de intervención que incluyen trabajos previos al invierno y una etapa posterior a la temporada invernal. Sin embargo, el presupuesto total de la Secretaría supera los 54.000 millones de pesos. De ese monto, aproximadamente el 63% se destinará al sostenimiento y mantenimiento de la infraestructura municipal existente, mientras que el resto irá a las obras nuevas.

Mónaco explicó que la estructura de gastos responde a la gran cantidad de servicios que gestiona el Municipio, que lo diferencian del resto del país. "Somos la única ciudad en la provincia y una de las pocas en el país que tiene a cargo un municipio la producción, la distribución y el tratamiento de efluentes cloacales", señaló.

Entre las competencias de la Secretaría se encuentran la producción de agua potable, el sistema pluvial, el mantenimiento vial, los cementerios, los espacios públicos y la conservación de los edificios municipales. La funcionaria señaló que el crecimiento urbano de los últimos siete años, con la incorporación de nuevos espacios deportivos, dispositivos de salud y edificios públicos, incrementó de forma directa las necesidades de mantenimiento.

"En estos últimos siete años ha crecido muchísimo nuestra ciudad en materia de infraestructura municipal. Todo eso implica que lo tengamos que seguir manteniendo", afirmó. En esa línea, mencionó que obras próximas a finalizar, como el nuevo Natatorio Municipal y la Carpa de la Dignidad, demandarán recursos permanentes para su funcionamiento.

Finalmente, la funcionaria advirtió que el principal desafío para 2027 será sostener la planificación en un escenario de restricciones financieras. "La disponibilidad efectiva de recursos determinará los tiempos y el alcance del Plan de Obras", concluyó.