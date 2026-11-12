"Hay programas que no se van a poder ejecutar por la falta de recursos": la dura advertencia de Gastón Díaz

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El secretario de Gobierno de Río Grande, Gastón Díaz, expuso este ante el Concejo Deliberante en el marco de la presentación del Presupuesto 2027 y advirtió sobre las consecuencias concretas que la falta de recursos provinciales tendrá sobre la gestión municipal y la vida de los vecinos.

Durante su intervención, el funcionario reveló que de los recursos presupuestados para el presente ejercicio, hasta el momento solo ingresó aproximadamente el 65%, y proyectó que hacia fin de año se alcanzará entre el 75% y el 80%.

"¿Qué significa ese 20% de recursos que no estarían llegando? Significa que hay programas que no se van a terminar de ejecutar en su totalidad o que directamente no se han podido llevar adelante", afirmó Díaz, al remarcar que la situación obliga a la gestión de Martín Perez a establecer prioridades.

Salud, crisis industrial y transporte

El secretario de Gobierno explicó que, frente a este escenario de asfixia financiera, los esfuerzos municipales se concentrarán en la atención sanitaria y la contención social. Vinculó directamente la caída de la actividad fabril con el aumento de la demanda en el sistema de salud municipal: "La pérdida de empleos industriales también provoca que numerosas familias pierdan su cobertura médica y deban recurrir al sistema municipal de salud".

Otro de los puntos críticos que abordó fue el transporte público. El funcionario informó que se registra una caída cercana al 26% en la cantidad de usuarios. Aunque confirmó que se trabaja en un nuevo pliego de concesión para actualizar recorridos, frecuencias y herramientas tecnológicas, fue contundente respecto a los límites económicos: "Queremos seguir teniendo una política de transporte con acompañamiento municipal, pero eso solamente lo podemos hacer si hay recursos".

Obra pública y alivio tributario

A pesar de las restricciones, Díaz defendió la inversión en infraestructura prevista en el proyecto de presupuesto, que asigna 20.105 millones de pesos a un Plan de Obras Públicas distribuido en 37 intervenciones. "La obra pública no solamente nos va a permitir terminar proyectos que están encaminados con recursos municipales, sino que también es motor de la economía, motor de crecimiento y generador de empleo", destacó.

En materia tributaria, el funcionario acompañó la explicación de la secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto, quien detalló que el Ejecutivo propone una bonificación del 60% sobre la Unidad Fiscal, llevando su valor a 508 pesos durante 2027 (por debajo de los 537,72 actuales), sumado a beneficios para contribuyentes cumplidores. "La política tributaria de Río Grande no es incrementar impuestos", subrayó Díaz.

La exposición del secretario de Gobierno dejó en claro que la caída de los ingresos y los atrasos en las transferencias provinciales no son un problema meramente contable, sino que afectan la capacidad del Estado municipal para responder a las necesidades de un Río Grande golpeado por la crisis económica.