Concejal de FORJA, Fernando Oyarzún | Archivo

La interna partidaria del Movimiento Popular Fueguino (MPF) dejó un escenario de fuerte reconfiguración política en la provincia. La vicegobernadora Mónica Urquiza sufrió una dura derrota frente a la lista encabezada por Fernando Oyarzún, quien se impuso en los comicios internos y se consagró como el nuevo conductor del espacio.

Con más de 1.000 afiliados acercándose a votar, el resultado electoral marca un golpe de timón para el histórico partido provincial. La derrota de Urquiza evidencia un fuerte cuestionamiento interno a su conducción y un respaldo contundente a la propuesta de Oyarzún.

A través de un mensaje difundido tras conocerse los resultados, el ganador de la interna agradeció el apoyo y lanzó un claro mensaje de renovación que deja atrás la gestión de la actual vicegobernadora. "Gracias, de corazón, a los más de 1.000 afiliados que se acercaron a votar y a todos los que fiscalizaron, militaron y pusieron el cuerpo. Esto es de ustedes", expresó Oyarzún.

Un mensaje directo a la vieja conducción

El tono del comunicado dejó en claro que no se trata de una simple alternancia, sino de un cambio de paradigma dentro del MPF. Oyarzún anticipó que su gestión buscará ampliar las bases y romper con el esquema que, según su visión, dejó a muchos afuera durante la conducción de Urquiza. "Se viene un MPF abierto y amplio, que va a convocar a todos y todas, en especial a quienes alguna vez se sintieron excluidos del movimiento. Hay lugar para cada uno", afirmó el dirigente, en un mensaje que se lee como una crítica directa a la estructura partidaria que comandaba la vicegobernadora.

Con esta derrota, Urquiza pierde el control del partido y queda debilitada políticamente de cara a los próximos desafíos electorales. El triunfo de Oyarzún no solo reordena la interna del MPF, sino que también plantea un nuevo tablero de alianzas para la política fueguina. "Se abre una nueva etapa en el Movimiento Popular Fueguino. La hacemos juntos. Avancemos al Futuro", concluyó el comunicado que firma junto a Mónica Urquiza, dejando en evidencia el nuevo liderazgo que asume el control del espacio.

Más allá de la victoria de Oyarzún, las elecciones internas fueron parte de un escenario a fin a Gustavo Melella, ya que el ganador es concejal del oficialismo en la provincia, mientras que Urquiza es la compañera del Gobernador, cuyo cargo llegó con la alianza MPF-FORJA.