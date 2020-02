Encontraron una construcción en la reserva Tierra Mayor y fue desarmada

Autoridades del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) denunciaron una precaria construcción no autorizada en la Reserva Natural y Paisajística de Tierra Mayor, precisamente en el ingreso al sendero a la Laguna Esmeralda.

La construcción se encontraba en cercanías del ingreso al estacionamiento del Sendero a Laguna Esmeralda a unos 20 kms aproximadamente de la ciudad de Ushuaia, la cual fue desarmada íntegramente mediante autorización judicial y con el acompañamiento de las fuerzas policiales.El hecho fue denunciado en la Comisaría Tercera.

“Es importante la concientización de toda la población sobre el uso de los espacios naturales, y que seamos responsables del cuidado de los mismos, no interviniendo con construcciones, recogiendo la basura que generamos, respetando el índice de peligro de incendios forestales, no circulando con vehículos y no llevando mascotas a las caminatas”, expresó el Secretario de Coordinación Estratégica del INFUETUR, Juan Manuel Pavlov.

Desde el Instituto se refirieron a la importancia del cuidado de los espacios naturales, recordando a la población que la Reserva comprendida por las cuencas hídricas de los ríos Olivia y Lasifashaj y la confluencia de éste con el Río Hambre, es de uso exclusivamente turístico. Cualquier emprendimiento debe contar con las debidas autorizaciones del INFUETUR y los organismos provinciales competentes.

La Reserva Natural y Paisajística de Tierra Mayor fue creada por Decreto 2256/94, la cual es exclusivamente de uso turístico y cuya autoridad de aplicación es el INFUETUR. Asimismo se remarca la vigencia del Dictamen 01/2016 del Consejo Provincial de Medio Ambiente, el cual prohíbe de circulación de vehículos todo terreno en senderos y sobre la turba.