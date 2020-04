El PAMI y la Municipalidad realizan un seguimiento de adultos mayores

La Directora Ejecutiva de la Unidad Local del PAMI, Yesica Garay, informó los trabajos que se están realizando junto con la Municipalidad sobre la población de adultos mayores, teniendo en cuenta la cuarentena obligatoria y la vulnerabilidad de ese sector de la población ante el avance del coronavirus.

La funcionaria explicó que “estamos trabajando en todo lo que se refiere a los módulos de alimentos, la confección y entrega de recetas a domicilio. En algunos casos hemos entregado además kits de limpieza”.

En tanto sostuvo que se continúa con la asistencia telefónica “con los médicos del municipio respondiendo las consultas que requieren los afiliados y en estos días vamos a comenzar con la vacunación domiciliaria para afiliados de ADI (Atención Domiciliaria Integral) y resaltó que “nosotros en conjunto con el área de Políticas Sociales del Municipio realizamos el cruce de información para no repetir la entrega de bolsones y se entrega no solamente a los afiliados del PAMI, sino a todo adulto mayor que requiera el módulo alimentario, si tienen o no tienen obra social”.

También mencionó que se conformó un call center en PAMI, para comunicarse con todos los adultos mayores diariamente, “ y estamos haciendo monitoreo uno por uno, no solo de las consultas que tienen que ver con la sintomatología del COVID-19, sino como es su salud actual, si se realizan los controles periódicamente, si tienen médico de cabecera, si presentan dificultad con las recetas, aprovechamos a efectuar consultas de su ámbito social que es muy importante en estos momentos, si están solos o tienen quien los contenga, y hoy por hoy estamos haciendo unos 120 llamados diariamente”.

Proyecto para casos sociales

Asimismo, la titular del PAMI, expuso que están en tratativas con un proyecto de poder contener a los adultos mayores que tienen un alta clínica en el sistema hospitalario, que son casos sociales y no cuentan con red propia de contención o de cuidados, “lo que se plantea es como una internación domiciliaria, con asistencia, un equipo de profesionales que los vaya controlando y se va a canalizar con cuidadores y enfermeros. Pero son casos que requieren un alta clínica sobretodo porque en la situación actual , tanto el Hospital como la Clínica San Jorge necesitan tener liberadas las camas”.