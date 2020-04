El drama de los varados en Ushuaia y el pedido a las autoridades políticas

Una profunda preocupación padece más de cien argentinos que se encuentran varados desde el comienzo de la cuarentena, como consecuencia de las cancelaciones de los vuelos y el cierre del aeropuerto Internacional Islas Malvinas.

Desde hace días, las familias de los varados intentan comunicarse con las autoridades provinciales, municipales y nacionales con el fin de conseguir un avión que los traslade desde la capital fueguina, hacia Buenos Aires y desde ahí movilizarse a sus provincias.

"Somos cientos de compatriotas argentinos que quedamos atrapados en Ushuaia y no podemos regresar a nuestros domicilios, porque a la hora de dictarse la cuarentena obligatoria, estábamos lejos de los mismos, por razones laborales y/o personales. Muchos de nosotros que llegamos a esta hermosa ciudad, ya sea por trabajo, vacaciones o un futuro mejor, nos encontramos con que no podemos salir de la Isla o siquiera ir a trabajar,

provocando un daño irreversible en nuestra situación económica", expresaron mediante una carta pública.

Los varados llegaron a la ciudad por diferentes motivos, en su mayoría por cuestiones laborales y estar de vacaciones. Como consecuencia del coronavirus y las medidas que se adoptaron, algunos de ellos se encuentran en hoteles de la ciudad y otros alojados en casa de familia, sin plata para poder movilizarse.

A la crítica situación, algunos de ellos se esperanzaron en volver a Buenos Aires en los aviones de la Fuerza Aérea que arribaron la semana pasada a Ushuaia, trayendo a fueguinos varados e insumos médicos. Una decisión del propio Ministerio de Defensa debió apagar sus sueños cuando ya se encontraban en el aeropuerto de Ushuaia, según pudo saber Ushuaia 24 a través de distintas fuentes.

"En infinidad de casos, la situación de alojamiento es económicamente insostenible y muchos de nosotros (especialmente los mayores) no contamos con familiares o conocidos que puedan brindarnos una mano, y otros nos quedamos sin nada. Las veces que necesitamos ayuda, no supimos dónde buscar. O no recibimos solución o respuesta alguna, lo cual nos generó más incertidumbre, amargura y una sensación de abandono de parte de Uds., los gobernantes", señala el texto.

Ahora los varados piden a las autoridades provinciales y municipales entender "la angustia que estamos pasando, ya que no sabemos cuándo vamos a volver a estar bien económicamente. No pedimos que abran el Aeropuerto, solo solicitamos un vuelo especial para volver a nuestras provincias de donde provenimos".

"Apoyamos la cuarentena, pero por la medida de fuerza establecida por el Presidente de la Nación, muchos de nosotros nos vemos obligados a estar encerrados. La mayoría no contamos con un trabajo fijo, otros nos topamos con el desempleo. Antes de esta cuarentena algunos padecimos hambre, soportamos el frío, pedimos prestado o vivimos el día a día para traer el pan de cada día a nuestros hogares. Lamentablemente nadie se encuentra en condiciones de regresar por diversos motivos, el aeropuerto se encuentra cerrado, muchos pasajes han sido cancelados sin fecha acordada nuevamente, otros no poseemos el capital para pagar los pasajes de aviones. Nos estamos quedando sin recursos, y cuanto más pasan los días, esos recursos van disminuyendo y nadie da respuestas de nada", expusieron.

"Pedimos ayuda a los gobernantes, que se haga una convocación, y se haga una base de datos de personas y familias que quieran volver a sus provincias como ayuda de una (1) sola vez. Asumiendo cada uno la responsabilidad que conlleva dicho pedido y la consecuencia de no cumplirlo. Y queremos aclarar que no creemos en la Argentina de los "vivos"", indica la carta pública.

El pedido de los varados se centra en "un vuelo especial para poder volver a nuestros hogares de origen. Somos personas de todo el país que apelamos a la buena voluntad y a la humanidad de sus gobernantes. Lucharemos incansablemente hasta conseguir nuestro propósito".

"Esperamos una respuesta favorable priorizando la vida, dignidad, y bienestar de nuestros hijos, el de nosotros mismos y el de todos. Estamos dispuestos a someternos a todos los controles que sean necesarios, si necesitan que nos sometamos a estudios, estamos dispuestos a ayudar o colaborar para resolver nuestro problema", concluye el pedido.