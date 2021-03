Un ex veterano de guerra denunció censura en la TV Pública Fueguina y el Gobierno salió a responderle

Walter Batista, ex veterano de guerra en Malvinas y Coordinador de Asuntos Malvinas de la Municipalidad de Ushuaia, realizó este lunes una grave denuncia en sus redes sociales contra las autoridades de la Televisión Pública Fueguina (Canal 11), ya que según él fue censurado en un programa que conduce Mirta Kaszuba, por ser parte de la gestión de Walter Vuoto.

"Hoy me comunica El VGM Daniel Arias Tesorero del Centro de Excombatientes que no puedo salir al aire junto con él en el programa de Mirta Kaszuba porque soy funcionario de la Municipalidad de Ushuaia y que es una orden de arriba. Yo VGM de Ushuaia, socio del Centro de Excombatientes, encargado de las actividades a llevarse a cabo la semana de Malvinas y ceremonias del 01 y 02 me encuentro censurado en la Televisión Pública Fueguina de Tierra del Fuego por ser de la Municipalidad de Ushuaia", manifestó el héroe de Malvinas.

"Tengo un dolor inmenso, terrible, insoportable. Después de casi 40 años de democracia creí que la figura de la censura había fenecido. No entiendo, sé que soy funcionario de la Municipalidad, pero soy Coordinador de Asuntos Malvinas, soy VGM de la provincia a la cual pertenecen las Malvinas", agregó.

Batista dijo entender "las diferencias políticas, pero creí que Malvinas estaba por encima de hombres y nombres que solo son circunstanciales. Nunca saqué partida del gobierno de la provincia. Siempre lo respeté y respeto , hasta hoy, y por eso estoy seguro que nadie confundirá está exposición de lo ocurrido. Por mucho menos injusticia hay excombatientes que se han quitado la vida. En qué están pensando?".

"Estamos a dos semanas del hecho que nos cambió la vida a muchos, para bien, para no tan bien y algunos no lo han superado, son momentos extremadamente sensibles para los VGMs. Sé que no todos los funcionarios de este gobierno provincial tuvieron que ver con esta censura o discriminación, pero está hecho, quien haya dado esa instrucción deberá hacerse cargo. Iniciaré toda causa posible para que esto no vuelva pasarle a nadie y menos a un VGM", concluyó.

Ante la grave acusación, la Secretaría de Comunicación Digital y Medios de Tierra del Fuego salió a responder que "de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia la Televisión Pública Fueguina, la periodista Mirta Kaszuba, las autoridades del área, ni el Gobierno de la provincia ejercido algún acto de censura contra ningún Veterano de Guerra, funcionario o trabajador del Municipio de Ushuaia".

"Desde el inicio de la presente gestión, este Gobierno provincial ha abrazado la Causa Malvinas, siguiendo lo realizado por el Gobernador Gustavo Melella cuando ejerció el cargo de Intendente de la ciudad de Río Grande", dijo y señaló que "en los momentos del pasado reciente, cuando se hacía silencio sobre este tema o se pactaba con el Reino Unido a espaldas del sentimiento y compromiso del pueblo fueguino en particular y del argentino en general, siempre hemos alzado las banderas de nuestro reclamo histórico de soberanía".

Para el área gubernamental, "de ninguna manera se puede permitir que tan siquiera se plantee el hecho que un Veterano de Guerra haya sido silenciado o censurado en algún medio o dependencia que esté a cargo de este Gobierno provincial".

"Las autoridades de ésta Secretaría se han comunicado con el Presidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Ushuaia, Conrado Zamora; y con su tesorero, Daniel Arias, para ponerse a disposición ante cualquier tipo de duda que haya podido surgir; y se ha aclarado esta penosa situación", indicó la Secretaría que conduce Jorge Canals.

En ese sentido, el texto expresa que "ambos han entendido las circunstancias, de manera de dejar aclarado y superado este episodio. Han confirmado además, que este Gobierno provincial seguirá teniendo sus puertas abiertas como ha sido siempre, tanto de la Televisión Pública Fueguina, como desde esta Secretaría o cualquier otra dependencia provincial, para todo lo que esté relacionado con Malvinas, sus héroes caídos y nuestros Veteranos de Guerra".

"Una vez más dejamos sentado que la Causa Malvinas no es un asunto de política sectorial, de un funcionario o de un referente político. Por el contrario, la Causa Malvinas es pertenencia y compromiso de los fueguinos y las fueguinas, y de todo el pueblo argentino", concluyó el comunicado.