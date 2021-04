Se fugó de la policía, chocó a otro vehículo y terminó desbarrancado sobre el Canal Beagle

Un cinematográfico hecho policial tuvo lugar este lunes cuando un hombre protagonizó una fuga de la Policía para luego desbarrancar y terminar con su rodado sobre la costa del Canal Beagle, en la zona de Playa Larga.

Todo comenzó alrededor de las 18:20hs. cuando el 101 (Policía) recibió un llamado alertando que un hombre intentaba atentar contra su vida y que el mismo se encontraba al mando de una Renault, modelo Duster.

Rápidamente, los móviles y patrullas de la ciudad comenzaron en la búsqueda del sujeto de apellido Arce, pudiendo ser localizado en la zona de la Misión Alta. Allí los agentes del orden público intentaron identificar al sujeto, sin embargo, casi son atropellados por el sujeto.

Tras eso, los móviles de la Policía comenzaron con la persecución con distancia prudencial de la Duster que en su derrotero impacta contra un vehículo en Maipú y Yaganes, para luego continuar su huida hasta el faro de Playa Larga, donde finalmente desbarranca y termina entre las rocas de la costa del Canal Beagle.

Allí bomberos y rescatistas pudieron llegar hasta el rodado y asistir al conductor, para luego una ambulancia trasladarlo hacia el Hospital Regional Ushuaia, donde se encuentra al resguardo.

EL SUICIDIO NO ES LA SALIDA. Si estás preocupado por alguien o necesitás acompañamiento, no estás solo. Podés pedir ayuda a tus amigos; a tu familia; en el Centro de Salud más cercano a tu casa; en el Hospital: en tu Escuela o en la Iglesia. No te callés, llamá al 135 (las 24 horas) donde recibirás asistencia anónima, confidencial y gratuita.