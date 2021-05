Almanza y Punta Paraná volvieron a rechazar ser parte de Ushuaia y reclaman mayor información a la Legislatura

Los vecinos de Almanza y Punta Paraná volvieron a rechazar el proyecto de ampliación del ejido urbano de Ushuaia hacia esos sectores, al tiempo que reclamaron a la Legislatura, en manos de Mónica Urquiza, mayor información sobre cómo se está planteando la iniciativa.

“Entendemos la necesidad de Ushuaia, pero estamos diciendo que en ese proyecto a Almanza y Punta Paraná no nos incluyan porque tenemos un pueblo de hace 40 años y sin ayuda de los estados, porque los estados siempre han estado ausentes, tanto como el Municipio como los gobiernos”, declaró Hugo Peralta, vecino de Almanza. “El pueblo ha ido creciendo de las manos de pescadores y productores, y lo llevamos al cuidado ambiental. Tenemos un pueblo acuícola, al mismo tiempo tenemos granjas, frutas finas, y un trabajo desarrollado que lo venimos llevando adelante con los vecinos”, agregó.

En el programa Antes que Sea Tarde de FM Master´s, el referente pidió que ambos sectores no sean incluidos en el proyecto porque “Ushuaia puede crecer para donde quiera, pero no nos incluyan porque esto lo llevamos adelante con nuestro esfuerzo y asesoramiento”.

No obstante, reclamó a la Legislatura que sean convocados a la “mesa de diálogo, que nos expliquen porque no conocemos el proyecto, que tal vez puede ser amplio y nos ayude a todos, pero en este caso de la ampliación no sabemos”.

Ante la incertidumbre y la falta de presiones del proyecto, que debía ser claro y contundente por parte de los legisladores, Peralta cuestionó que cuando se empezó a tratar la iniciativa "los vecinos se sintieron alarmados y se armó una reunión vecinal, donde ellos han elegido por votación que no quieren pertenecer al ejido urbano de Ushuaia”.

En ese sentido, sostuvo que “nosotros venimos cuidando hace muchos años la contaminación. Almanza da el 67% de los alimentos a Tierra del Fuego y nuestras aguas están clasificadas a nivel mundial, y creemos que, si se viene un proyecto gigante, pasaríamos a estar contaminados como algunos lugares de Ushuaia”.