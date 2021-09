El Club de Go funciona gratuitamente en Ushuaia y se realizará el primer torneo provincial

Ushuaia ya cuenta con el Club de Go, el juego de estrategia más antiguo del mundo funciona de manera gratuita todos los jueves y en pleno centro de la ciudad, donde tanto chicos como chicas pueden acercarse para aprender.

El pasado 5 de agosto, el Club del Go abrió sus puertas en el Centro Cultural Independiente 9410 Factory que ubicado en Piedrabuena 118 (esquina San Martín). Allí, de manera gratuita todos los jueves de 19 a 21 hs. los jugadores, las jugadoras y quienes quieren aprender a jugarlo se reúnen a disfrutarlo y compartirlo.

El viernes 8 de octubre de 16 a 22 hs. en la sede del club se realizará el primer Torneo Clasificatorio Regional Ushuaia de la Serie Argentina del Circuito Latinoamericano de Campeonatos de Weiqi, el Torneo de Go más austral del mundo en toda la historia. El mismo clasifica a un jugador a la Serie Argentina que a su vez clasifica a la contienda latinoamericana. Desde la Asociación Argentina de Go y el Club de Go de Ushuaia invitaron a participar del evento.

Por su parte, el responsable del club en Ushuaia, Prof. Diego Corbacho, también invitó a acercarse a jugar, aprender y compartir este apasionante juego oriental y milenario que "puede ser jugado desde niños hasta por gente con gran recorrido en esta hermosa experiencia a la que llamamos vida".

La cita es en Piedrabuena 118 todos los jueves de 19 a 21 horas gratuitamente.

Más info. [email protected] - 2901550242