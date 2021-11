Vuoto: "Pudimos dar vuelta una elección histórica en Tierra del Fuego"

Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas, el intendente de Ushuaia y líder La Cámpora, Walter Vuoto, celebró junto a la diputada electa Carolina Yutrovic y cientos de militantes, la victoria por sobre Juntos por el Cambio por más de 10 puntos en la Provincia.

Junto a los senadores Matias Rodríguez y Eugenia Dure, la diputada Rosana Bertone, las legisladoras Victoria Vuoto y Laura Colazo, los concejales Juan Carlos Pino, Laura Avila y Gabriel De la Vega y representantes de la mesa sindical, Vuoto sostuvo que "lo más lindo y lo más importante es que entre todos y todas pudimos dar vuelta una elección histórica en Tierra del Fuego para que la provincia se pintara nuevamente de celeste”.

“Gracias a cada militante de Ushuaia, porque hacía 24 años que el peronismo y el campo popular no ganaba una elección intermedia en la ciudad, y hoy ganamos en todas las escuelas. Lo importante de este triunfo es que no nos pudieron vencer las encuestas. Un encuestador me dijo ‘¿cómo hicieron en Ushuaia?’, y le respondí ‘es fácil, política y militancia, algo que nunca vas a entender”, contó el Presidente del PJ.

“También demostramos que la política sin corazón no sirve, no es política, que ni no ponemos el alma y el corazón nada llega a su lugar. También ganamos con felicidad y alegría, les dijimos a los vecinos y vecinas que no se puede ser feliz en soledad, y esos son los secretos de la victoria. Salimos a transmitir alegría”.

“Queda mucho por hacer, hoy festejemos y celebremos este triunfo histórico y que no nos lo arrebate nadie, cuidémonos de los lobos disfrazados de ovejas, de aquéllos que dicen una cosa y luego hacen otra. No nos dejemos convencer nunca más de que no se puede, de que los quiebres de la historia lo determinan sus pueblos, eso nos legaron Perón y Eva”.

“La militancia funciona, no se dejen convencer nunca que la militancia es caer en un saco roto, hay que ir de cara a la gente, hay que caerse y levantarse, volver a caerse y levantarse, y así hasta que se nos acabe la vida. Todavía tenemos mil pibes y pibas comiendo en comedores en la ciudad, y más de 3 mil en toda la provincia. Miren cuánto trabajo nos queda, miren cuánto hay que lograr”.

“Gracias Carolina Yutrovic por ser la mejor candidata para esta etapa y para este contexto. En este Frente logramos integrar a 18 partidos y nos decían que no íbamos a llegar a ningún lado. Costó construir, no fue magia; fue la construcción de los corazones y de las ganas de ganar de cada uno de ustedes, y del pueblo de Tierra del Fuego que no se olvidó de lo que sucedió con Macri y dio una lección en las urnas, les dijo ‘sabemos qué hace alta y sabemos que pasamos por una pandemia, pero no nos olvidamos de lo que hizo el macrismo en Tierra de Fuego durante cuatro años’. “

“Hoy comienza un nuevo camino, el de empezar a construir nuevas mayorías, el de buscar a cada vecino que necesita que el Estado llegue y que le resolvamos los problemas, a los cientos de hombres y mujeres que están afuera del sistema laboral, tenemos una gran batalla para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Falta mucho por hacer en Tierra del Fuego y les aseguro que el gran compromiso que tenemos no es con una candidatura o con una rosca cerrada entre cuatro paredes, sino que es con la construcción de un proyecto político que logre dar vuelta los 15 puntos de desempleo y el 38% de pobreza. Tenemos la responsabilidad histórica, política y ciudadana de construir esa provincia que todos necesitamos y soñamos”.

Por su parte, la diputada nacional Carolina Yutrovic agradeció a toda la militancia que la acompañó y en especial a “mi jefe de campaña Walter Vuoto”

“Pudimos recuperar la calle y pudimos ver a cada compañero, al que está bien, al que está enojado, al que nos pide respuesta, al que todavía espera respuesta y por eso hay muchísimo por hacer. Nosotros le damos valor a la palabra, porque cuando les pedimos a los compañeros y a las compañeras en sus casas que nos den un poquito de tiempo, que nos cuesta muchísimo remontar todo lo que destruyó en cuatro años el gobierno de Macri, que lo vamos a hacer, que lo estamos haciendo, que vamos a llegar a todos y cada uno, por eso pudimos remontar la elección”.

Porque conseguimos la prórroga del subregimen, porque cuidamos la industria nacional, cuidamos el trabajo, porque cuidamos la salud, la educación en serio, porque recuperamos el Conectar Igualdad, porque recuperamos la obra pública, porque hay nuevos programas de vivienda, porque está el PROCREAR, porque está el Casa Propia, porque nuestros intendentes han hecho un gran trabajo con estos recursos que manda el Gobierno”, enumeró Yutrovic.

“Quienes conformamos y construimos este Frente en el día a día, sabemos que hay que pensar en el 2023, por eso esta elección era importante. No porque Carolina Yutrovic encabezaba, sino porque desde Tierra del Fuego, desde el fin del mundo como dicen, teníamos que vuelta esta elección y volver a pintarla de azul, y lo logramos. Lo que tenemos que construir es el proyecto del 2023 y empezamos ahora. Empezamos hoy”, finalizó Yutrovic.