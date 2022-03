Huawei introdujo un Súper Dispositivo para la oficina inteligente y lanzó productos para PC

En el lanzamiento de la Smart Office HUAWEI durante la primavera de 2022, el Huawei Consumer Business Group anunció el lanzamiento de siete nuevos productos, que incluyen: su última computadora portátil insignia, su primera PC todo en uno, una nueva computadora laptop 2 en 1, su primera Tablet E - Ink, una nueva tableta HarmonyOS, la primera impresora de la empresa, y una nueva bocina portátil. Estos lanzamientos fueron parte de un plan más amplio que anunció Huawei para crear oficinas inteligentes y nuevas experiencias para los consumidores globales.

Las capacidades avanzadas de colaboración y ecosistema permiten a los usuarios crear un sistema de Super Device (Super Dispositivo) de oficina inteligente. Con este sistema, los usuarios pueden arrastrar íconos de otros dispositivos Huawei a su PC, que servirá como un centro para una experiencia de oficina inteligente con la colaboración de dispositivos. Estos lanzamientos acercan a Huawei un paso más hacia el logro de su visión de oficinas inteligentes, "Creación sin límites y comunicación fluida".

En el evento de lanzamiento, Richard Yu, CEO del Huawei Consumer Business Group, volvió a comprometer a Huawei con su estrategia Seamless AI Life de 5 a 10 años destinada a brindar experiencias e innovaciones de alto nivel a los consumidores globales. Esta estrategia se enfoca en desarrollar dispositivos colaborativos para cinco escenarios principales: salud y condición física, hogar inteligente, viajes fáciles, oficina inteligente y entretenimiento.

Super Device, Super Creatividad: Creando una nueva experiencia de Smart Office

En sus comentarios de apertura, Yu describió cómo Huawei construyó el concepto de Súper Dispositivo que ahora usa en la actualidad. En 2018, Huawei fue pionera en la función OneHop para la conexión y el intercambio de archivos entre teléfonos Huawei y PC. En 2020, lanzó además una función de colaboración multipantalla que permite que un teléfono se muestre como una ventana en una tableta o PC conectada. Luego, en 2021, permitió que las PC, los teléfonos inteligentes, las tabletas y las pantallas inteligentes de Huawei formaran un Súper Dispositivo para una mejor colaboración. Un dispositivo podría conectarse a otro después de que sus íconos se arrastren juntos, formando un sistema Super Device (Súper Dispositivo), lo que permite que cada dispositivo sirva como un módulo funcional para que sus capacidades y recursos puedan compartirse.

Con los lanzamientos de hoy, esta poderosa función ahora está disponible para los usuarios de PC de Huawei y también para fines de oficina inteligente. Los usuarios pueden disfrutar de una videoconferencia eficiente después de conectar una PC a una pantalla inteligente para formar un Súper Dispositivo. Pueden abrir hasta tres ventanas de un teléfono en la pantalla de la PC después de que los dos dispositivos estén conectados, para realizar múltiples tareas. Pueden disfrutar de una mayor productividad con un Súper Dispositivo formado por PC y monitor. O pueden dar rienda suelta a su creatividad con un Súper Dispositivo que esté conformado por una PC, una tableta y un lápiz óptico.

Huawei también lanzó Huawei Mobile App Engine, que permite a los usuarios de PC acceder a la gran variedad de contenido de AppGallery para obtener nuevas experiencias, lo que enriquece el ecosistema de aplicaciones para PC.

Los recién lanzados HUAWEI MateBook X Pro, HUAWEI MateStation X, HUAWEI MateBook E, HUAWEI MatePad Paper y HUAWEI MatePad admiten la función Super Dispositivo. Además, los usuarios de los modelos existentes también pueden experimentar las funciones de Super Dispositivo actualizando su Huawei PC Manager a la versión más reciente. Huawei anunció que su Mobile App Engine Beta Program llegará pronto y se podrá acceder al actualizar PC Manager a la última versión.

HUAWEI MateBook X Pro Brinda más que una experiencia inteligente

La HUAWEI MateBook X Pro es la más nueva computadora portátil insignia de la compañía. Es una mejora integral con respecto a su predecesor en términos de diseño estético, tecnologías innovadoras, y experiencias inteligentes. En un sistema Super Dispositivo, se conecta y colabora con otros dispositivos Huawei para una nueva experiencia de oficina inteligente.

Viene equipada con la mejor pantalla táctil que Huawei haya usado en una computadora portátil. La pantalla FullView en color real de 14.2 pulgadas presenta una resolución de 3.1K, una relación pantalla-cuerpo ultra alta del 92.5 %, y la media de ∆ E < 1 (valor típico) en la gama de colores duales P3 y sRGB. Está certificada como el primer producto del mundo por TÜV Rheinland para precisión de color de gama de colores duales de nivel profesional, ofrece colores más reales y su cuerpo único en forma de cuña pesa tan solo 1.38 kg, fusionando una estética minimalista con un agarre cómodo.

La HUAWEI MateBook X Pro viene con un sistema de sonido de seis bocinas HUAWEI para una revolucionaria experiencia de sonido espacial envolvente. La función Free Touch Gesture permite a los usuarios tomar capturas de pantalla, iniciar la grabación de pantalla, y ajustar el brillo de la pantalla y el volumen de reproducción con gestos simples.

La HUAWEI MateBook E, la primera computadora portátil OLED de Huawei, ofrece una nueva experiencia de PC 2 en 1

Diseñado a la medida para los consumidores con necesidades de oficina móvil, la HUAWEI MateBook E combina las ventajas de las computadoras portátiles y tabletas tradicionales para adaptarse a diversas necesidades al cambiar libremente su forma. Aprovechando al máximo su desempeño profesional y sus excelentes capacidades audiovisuales, se ha convertido en una nueva opción para la productividad en todos los escenarios, ya sea trabajo o estudio.

La HUAWEI MateBook E es muy delgada con 7.99 mm, y tan solo pesa 709 g, lo que la convierte en una laptop 2 en 1 portátil y liviana. Como la primera computadora portátil Huawei con una pantalla OLED Real Color FullView, presenta una amplia gama de colores cinematográfica, precisión de color de nivel profesional y un brillo de pantalla máximo de hasta 600 nits para una experiencia uniforme, incluso cuando se usa bajo el brillo de la luz del sol. Junto con un rico ecosistema de aplicaciones de Windows y periféricos de productividad, como el HUAWEI M-Pencil (2da generación) y el teclado magnético inteligente HUAWEI, la HUAWEI MateBook E ayuda a los usuarios a trabajar de manera más eficiente, sin importar dónde se encuentren, lo que lo convierte en la primera opción para la productividad móvil diaria.

La HUAWEI MateStation X, la PC todo en uno con pantalla Real Color FullView, funciona como un centro de conectividad de escritorio minimalista

La primera computadora de escritorio todo en uno de Huawei es la HUAWEI MateStation X, que presenta un diseño estético minimalista sin puertos visibles en la parte posterior. Con su exclusivo diseño de bisagra dinámica, los usuarios pueden ajustar fácilmente el ángulo de elevación de la pantalla con un solo dedo, lo que les permite concentrarse en la creación de una manera eficiente.

La HUAWEI MateStation X cuenta con una pantalla de resolución 4K+ con una precisión de color de ΔE ≤ 1. Con una gran pantalla de 28.2 pulgadas, la HUAWEI MateStation X tiene un diseño de bisel angosto en los cuatro lados y una relación pantalla-vista del 92 %, lo que ofrece usuarios una vista sin bordes. También tiene una capa antirreflectante y admite multitáctil de 10 puntos para una experiencia de visualización superior, al tiempo que ofrece un rendimiento potente y una calidad de sonido excepcional. El HUAWEI MateStation X es adecuado tanto para el hogar como para la oficina.

La HUAWEI MatePad Paper, la primera tableta E-Ink de Huawei, desbloquea una experiencia inmersiva de lectura y escritura

Huawei ha lanzado una nueva línea dentro de la serie de productos HUAWEI MatePad, la HUAWEI MatePad Paper, para lectura inmersiva y experiencias de ligeras de oficina.

La HUAWEI MatePad Paper cuenta con una pantalla FullView de tinta electrónica de 10.3 pulgadas con una relación pantalla-cuerpo del 86.3 %, impulsada por el algoritmo de mejora de pantalla de tinta electrónica de Huawei, que brinda una experiencia natural similar al papel. Cuando se usa junto con un HUAWEI M-Pencil de segunda generación, el HUAWEI MatePad Paper admite múltiples métodos de entrada, como escritura a mano, grabación de voz, y conversión de escritura a mano en texto. Otras funciones, como Notas en pantalla dividida y Annotations , brindan experiencias más inteligentes a los usuarios.

Como tableta E-Ink con tecnología de HarmonyOS 2, brinda mayor comodidad a los usuarios de múltiples maneras a través de conexión y colaboración. Los usuarios pueden seguir leyendo el contenido del teléfono o la PC en un HUAWEI MatePad Paper conectado para facilitar la lectura y reducir la fatiga visual. También puede funcionar como una unidad de almacenamiento externa para PC, lo que permite la transmisión bidireccional de documentos y libros electrónicos para una mayor comodidad y productividad.

La HUAWEI MatePad, la nueva tableta HarmonyOS, facilita el trabajo y el estudio

La nueva HUAWEI MatePad cuenta con una pantalla FullView 2K de 10.4 pulgadas con una relación pantalla-cuerpo de un 84 %. La pantalla fue certificada por TÜV Rheinland como de poca luz azul y sin parpadeos. También tiene una funcionalidad de tono natural, que brinda protección ocular a los usuarios. Compatible con HUAWEI M-Pencil (2da generación), admite funciones como HUAWEI Free Script, Annotations y Take Snippet para tomar notas de manera más conveniente. Para crear una experiencia más eficiente y conveniente para los usuarios en modo horizontal, la HUAWEI MatePad también cuenta con funciones de multiventana y multiplicador de aplicaciones.

La HUAWEI MatePad funciona con tecnología de HarmonyOS 2 y puede conectarse sin problemas a otros dispositivos Huawei, incluidos teléfonos, para arrastrar y soltar archivos, y PCs para un trabajo eficiente usando Modo Espejo, Modo Extendido y Modo Colaboración.

HUAWEI PixLab X1, la primera impresora láser multifuncional de Huawei

La HUAWEI PixLab X1 es la primera impresora láser de Huawei. Imprime, escanea y copia, lo que lo hace perfecto tanto para hogares como para pequeñas oficinas. Funciones como Emparejamiento emergente, Tocar para imprimir, e Impresión remota facilitan el uso de la impresora junto con teléfonos y tabletas Huawei. La HUAWEI PixLab X1 también es la primera impresora de la industria que cuenta con un diseño de cajón de cartuchos de tóner para reemplazar fácilmente los consumibles.

HUAWEI Sound Joy, la primera bocina portátil de Huawei

La HUAWEI Sound Joy es la primer bocina portátil de Huawei diseñada conjuntamente con Devialet, que brinda una calidad de sonido sorprendente a los usuarios con su sistema de unidad de cuatro altavoces. Con una batería de 8800 mAh, ofrece una gran duración de la batería y permite 26 horas de reproducción continua con una sola carga. Viene con resistencia al agua y al polvo de grado IP67, lo que permite a los usuarios disfrutar de una increíble experiencia acústica al aire libre. Está disponible en dos colores: negro obsidiana y verde abeto.

El evento de lanzamiento destaca los últimos avances tecnológicos de Huawei y marca otro paso sólido hacia su objetivo final de crear una vida de IA perfecta e integrada. A medida que la función Super Device esté disponible para más dispositivos para una conexión y colaboración perfectas, Huawei continuará innovando con sus consumidores como el corazón de su negocio, creando una mejor experiencia digital para los usuarios.

Notas:

*La oferta de HUAWEI MatePad Paper contiene el lápiz óptico HUAWEI M-Pencil (2da generación). La política del mercado local puede variar para otras tabletas de Huawei.

1. Solo ciertos teléfonos móviles, tabletas, monitores, visions y ciertas computadoras portátiles Huawei que ejecutan PC Manager 12.0.2 o posterior son compatibles con HUAWEI Super Device. Si tiene alguna pregunta sobre esta funcionalidad, comuníquese con la línea directa de atención al cliente de Huawei de su localidad.

2. El programa beta de HUAWEI Mobile App Engine solo es compatible con la versión Intel de ciertas computadoras portátiles HUAWEI en ciertas áreas. Si tiene alguna pregunta sobre los modelos y funcionalidades admitidas, comuníquese con la línea directa de atención al cliente de Huawei de su localidad.

La accesibilidad del Programa Beta de HUAWEI Mobile App Engine puede variar según la región. Los íconos de la aplicación móvil y el contenido de la pantalla se proveen solo como referencia. El contenido real de la pantalla de la aplicación móvil (incluidos, entre otros, los fondos, la interfaz de usuario y los íconos) puede variar.

3. Los datos provienen de los laboratorios de Huawei. La relación pantalla-cuerpo se calcula comparando el área activa de la pantalla con el área del panel frontal del dispositivo. Las medidas reales pueden variar.

4. Consulte el sitio web oficial de Huawei para obtener especificaciones detalladas y características disponibles de los productos.

5. Todos los datos y resultados de las pruebas provienen de los laboratorios de Huawei. Los resultados reales pueden variar según los métodos de prueba.

6. El producto no es un dispositivo médico y no debe utilizarse con finalidades médicas.

7. Datos de los laboratorios de Huawei. Los datos reales pueden variar debido al volumen de las bocinas, los tipos de música, los efectos de iluminación de las bocinas, y los efectos de sonido. Todos los datos están sujetos al uso real.

8. Esta bocina no es una bocina impermeable profesional. Es a prueba de salpicaduras, resistente al agua y al polvo para un uso típico. Su resistencia a salpicaduras, agua y polvo no es permanente y la eficacia de la protección puede deteriorarse debido al desgaste diario. No conecte el altavoz para recargar la batería en condiciones húmedas.