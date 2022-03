Todo lo que se sabe de la unión de Tierra del Fuego a la Fibra Óptica de Arsat

El pasado 28 de febrero se unió la fibra óptica provincial con la red de fibra óptica de Arsat, que viene desde el continente y cruza el Estrecho de Magallanes. Esa unión es una alternativa a la red que hoy controla Telefónica de Argentina de donde depende toda la Provincia para estar conectados y que provee el servicio a las empresas de internet en Ushuaia y Río Grande.

Gabriel Aleva, secretario de Tecnología y Comunicaciones de Tierra del Fuego, explicó esta mañana que ahora se espera "la llegada de los equipos electrónicos que van a iluminar la fibra que van a darle la vida a la fibra óptica por donde se transmiten los datos".

En FM Master´s, el funcionario recordó que actualmente "tenemos una conexión con un prestador de servicio público (Telefónica), que es único y que da servicio a todos los otros prestadores de telefonía móvil, de internet, y que además tiene un equipamiento de la fibra bastante antigua, tiene muchos daños y se ha complicado en los últimos tiempos porque no da abasto a la capacidad de demanda que tenemos en la isla. Nuestra fibra tiene muchísima más capacidad, muchísima más moderna y es ampliamente superable porque vamos a tener unos 25 o 30 años de vida útil del cable de fibra óptica y en esto Arsat va a dar una oferta de 4 o 5 veces superior al ancho de banda que está dando la actualidad la prestadora del servicio público".

Tanto Telefónica como Arsat se encargan de trasladar el Internet por toda la Patagonia, sin embargo sólo la empresa española lleva ese Internet a los domicilios. "Esto va a beneficiar a las empresas de telefonía que obligatoriamente le tienen que comprar a Telefónica y que ahora le pueden comprar a este proveedor a un mejor precio, y lo mismo para los proveedores de cable e Internet que hoy tienen un solo proveedor", aseveró.

Además del beneficio para las empresas locales, Aleva adelantó que ya otras empresas, que no operan en Tierra del Fuego, están interesadas en operar en la Provincia. "Ayer estuve reunido con el Pte. de Arsat Matías Tombolini que comentó que tuvo contactos con prestadores muy interesados, que no están en la isla, para ver en qué momento se pueden dar las contrataciones como para empezar a dar el servicio".

Por otra parte, la llegada de Arsat también beneficiará a las instituciones públicas brindando mayor capacidad de ancho de banda. "Enacom ya ha dado la licitación para la red área que va a recorrer escuelas, universidades, salud como los CAPS, y también comisarías. Esto va a ser una red, no solamente aérea, sino que también incluye el equipamiento interno de la conectividad", adelantó el funcionario.

Claro está que tanto Arsat como la Provincia realizaron una inversión millonaria para la conexión, del cual por diez años Tierra del Fuego será beneficiada con la repartición de las ganancias. "Quien comercializa el servicio es Arsat y la Provincia recibe una especie de regalías en función de los servicios que se vendan en la Isla. Vamos a tener ingresos por cada uno de los contratos".

CORTES DE FIBRA ÓPTICA

En la actualidad, Tierra del Fuego es el último punto de conexión de la fibra óptica. Por más de 20 años, la Isla Grande se vio perjudicada año tras años por el corte del cable, dejando totalmente incomunicados a los usuarios de telefonía fija, móvil e internet. Como solución, buscan que "la unión con Chile, que también tiene los mismos inconvenientes porque tiene conexión por el mar. Estamos en conversaciones y ya hemos incluido nuestro cruce de Puerto Williams, donde proponemos que el cruce sea en Almanza. Este proyecto en la actualidad, lo que se está evaluando justamente son los oferentes, porque en un tramo muy corto son 7 kilómetros desde Almanza y es costoso traer un barco para un trayecto pequeño, y estamos buscando algo más simple", precisó el Secretario.

Por otra parte, la conexión con Arsat también beneficiará a las prestadoras telefonía móvil en la zona de Tolhuin, que sólo dependen de una empresa para estar comunicados. "Tenemos que tener conectividad toda la ruta. Hoy, por ejemplo, si vos no tenés cierta empresa de celular no funciona, no tiene ninguna capacidad de disponibilidad de datos en la actualidad, y por eso es uno de los lugares más más preponderante donde queremos dar darle una fortaleza", señaló.

WIFI GRATIS

En muchas provincias se da el servicio de internet gratuito en los espacios públicos, incluso llegando a domicilios. Si bien nada se habla oficialmente sobre esto, el funcionario provincial explica que “la realidad es que hay muchos lugares que se está avanzando sobre eso, de hecho, los barrios populares van a tener condiciones muy ventajosas que van a tener valores muy económicos con la conectividad. Lo mismo va a poder ser suceder cuando tengamos la red y la podamos ampliar a diferentes sectores", para luego añadir que "podemos resolver muchas cosas que hoy no estamos pudiendo resolver desde el punto de vista desde el Gobierno central, que van más allá del WIFI gratis".