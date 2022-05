Una usuaria de TikTok contó la odisea y los abusos que hay para ingresar a un alquiler en Ushuaia

Una usuaria de TikTok decidió compartir las experiencias que viven día a día los ushuaienses a la hora de buscar y conseguir un alquiler, donde los abusos de los precios están a la orden del día, como así también las condiciones para el ingreso. Además, denunció los casos conocidos de personas recién llegadas a la Isla Grande y que ya cuentan con una vivienda social o crediticia.

May Giovanetti, comenzó su vídeo contando lo sucedido recientemente con la llegada del presidente Alberto Fernández a la capital donde se entregaron viviendas PROCREAR. "Hay personas que hace 20 años están anotados para poder entrar y no pueden ingresar a una vivienda, mi hermana es una. Personas que han llegado a la isla menos de 1 año y ya tienen vivienda, es más ahora esta semana se las entregan", dijo.

Luego continúo apuntando a los alquileres, donde hay "monoambientes 58 a 60 lucas" y con una habitación "90 o 120 (mil pesos)". "No se puede pagar una vivienda y alquilar, la gente no tiene donde vivir porque no tiene cómo pagar un alquiler", apuntó la tiktoker.

También denunció los abusos que existen para ingresar a un alquiler donde exigen "garante, recibos de sueldo de 2 o 3 garantes, más tu recibo de sueldo. Te piden honorarios si es por inmobiliaria, dos meses de anticipación", con lo cual "terminás pagando un alquiler 150 (mil) por un monoambiente, y no son monoambientes wow".