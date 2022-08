Un perro la mordió en la calle Magallanes y contó la secuencia en Twitter 

Una vecina de Ushuaia sufrió el ataque de un perro suelto sobre la calle Magallanes y contó lo sucedido en Twitter donde usuarios de esa red social le enviaron mensajes de apoyo. El hecho sucede en medio de una grave situación de canes sueltos por la ciudad.

La usuaria @AcigamiSur-María Gowland- contó que cuando se encontraba caminando por esa calle "veo dos perros tirados en la vereda en la puerta del cerco de una casa. Cuando paso se paran, uno pega un ladrido y el otro me tira un tarascón. Todo en un segundo y no me la esperaba para nada. Veo el pantalón roto".

"Empiezo a los gritos y a golpear las manos. No sale nadie, pero escucho más perros adentro ladrando. Se asoma una vecina y me dice: “no sé de quién son, siempre están ahí tirados porque vienen a comer” y me señala un COMEDERO", dijo en referencia a los caños de PVC con alimento balanceado instalados por las ONG para dar de comer a los perros sueltos que divagan por la ciudad.

En ese orden, la usuaria dijo que se comunicó con Zoonosis donde le informan sobre los pasos a seguir como ser la constatación de lesiones por parte un profesional de la salud, más una exposición policial y luego con ese papel ir hacia la oficina municipal. "Hice todo porque estoy furiosa, llena de impotencia y porque siento que es mi responsabilidad denunciar", expresó.

"El perro llegó a lastimarme, un poquito no voy a mentirles, todavía me duele y además me rompió el pantalón (nuevo, pero eso es un detalle). Me desinfectaron y me recetaron antibióticos que por supuesto tengo que pagar (pero tb es un detalle)", continuó.

Por lo sucedido, María afirmó que: "Ahora, mi catarata de pensamientos de todo lo que está mal: Vas caminando, te muerde un perro que no es de nadie, pero tiene algún tipo de cuidado, querés hacer la denuncia y es hiper burocrática y desalienta a cualquiera".

Además, "el asunto de los comederos y los perros es gravísimo. En HRU, comisaría y zoonosis mencionaron la cantidad de llamados que hay por mordeduras. Y eso que la mayoría de las víctimas debe desistir de denunciar", a lo que se suma que "el tema de la interacción con la fauna nativa (en mi barrio hay un comedero en una reserva natural urbana, siempre veo gaviotas y chimangos comiendo alimento balanceado)".

En otros tuits, la usuaria describió que "en Ushuaia hay un problema de superpoblación de vehículos particulares: falta estacionamiento y altísima congestión del tránsito, para ser una ciudad pequeña, pero no hay motivos para querer ser peatona".

"La gente estaciona sobre la vereda o está llena de hielo porque frentistas no las limpian y terminas caminando en la calle y además #perrossueltos. Para colmo los transportes públicos son insuficientes e ineficientes. Tampoco hay mucho incentivo para moverte en bicicleta".



"Todo tiene que ver con todo. Así como los problemas están entrelazados también las soluciones. Necesitamos más políticas públicas y coraje para implementarlas. No es queja, es catarsis como vecina imperfecta y parte de la complejidad, me hago cargo, cero superioridad moral", sostuvo por último.

Entre los usuarios que brindaron su apoyo a la víctima del ataque se encuentra el biólogo del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), Adrian Schiavini, interiorizado sobre la problemática de los perros sueltos. "La consecuencia anunciada (y obvia) de la presencia de comederos y de perros sueltos. Prevalece el ruido perrista con su empatía de bajo riesgo, que no se hace responsable de lo que hagan los perros. Mientras, todos los funcionarios de todos los poderes miran para otro lado" criticó el profesional.

La problemática de los canes sueltos es una de las mayores preocupaciones de los vecinos que caminan por la ciudad: crecen los ataques de animales a personas, y a pesar de los debates políticos sobre la situación, todavía no hay soluciones concretas.