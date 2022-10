Macri se imagina a Patricia Bullrich como Presidenta 

El ex presidente volvió a decir que no estará como precandidato, sin embargo se imagina Bullrich "como presidenta y por algo está trabajando y caminando".

El ex presidente, Mauricio Macri, se imagina a la ex ministra de Seguridad de la Nación y titular del PRO, Patricia Bullrich, como "Presidenta" de cara a los comicios generales que se celebrarán en el 2023 en todo el territorio argentino.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, el ex mandatario volvió a insistir en que no participará en las posibles PASO. “Yo no me he anotado y trabajo por los valores, las ideas” dijo.

"Yo siento que puse la semilla, pero ya el árbol es de todos los argentinos. Esto de creer en la superación personal, en la innovación, en ser parte del mundo, en que nos podemos modernizar, que somos capaces ya es un sentimiento muy compartido y es algo que ya avanzó", amplió.

En ese sentido, elogió a su ex ministra de Seguridad y la definió como "luchadora y genuina en lo que expresa”.“Me la imagino como presidenta y por algo está trabajando y caminando", afirmó.