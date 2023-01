Recuperan elementos robados en el CAPS de Río Grande

Personal de la Sección Robos y Hurtos junto a la Comisaria Cuarta de Río Grande llevaron adelante una investigación en la cual se logró recuperar con elementos robados del Centro de Atención Primaria de Salud N° 3. Durante los allanamiento se identificaron a menores como presuntos autores del hecho.

Producto de las pesquisas realizadas, se estableció que los autores se tratarían de menores de edad por lo que se dio intervención al Juzgado de Familia y Minoridad Nº 1 del Distrito Judicial Norte, quien libró tres órdenes de allanamiento en tres domicilios.

El primero de ellos fue sobre calle Tawen al 400 del barrio Arraigo Sur donde se practicó requisa personal sobre dos menores de 14 y 15 años de edad respectivamente y sobre Lucia Aguilar (33). Asimismo se registró un vehículo Daewoo Lanos y se secuestraron elementos de interés.

El segundo allanamiento fue en calle Koyuska al 400, donde se procedió a la requisa de dos menores de 12 y 13 años de edad, y se concretó el secuestro de pavas eléctricas, teclados de computadoras, estetoscopio, balanza pediátrica y una lámpara ginecológica.

Sobre la misma calle también se procedió a la requisa personal del un menor de 14 años y sobre Rubén Acosta (47). En el lugar se secuestraron varias computadora All in One, monitores de computación, dos notebooks, un teléfono celular y por otra parte se recuperó un estéreo de vehículo vinculado a otro robo cometido en la jurisdicción.

Una vez finalizados estos procedimientos, el Juzgado autorizó el reconocimiento y entrega de los elementos pertenecientes al centro de salud.