Tito Stefani irá por la gobernación por fuera de Juntos Por el Cambio

El diputado y líder del PRO en Tierra del Fuego, Héctor "Tito" Stefani, confirmó hoy su intención de presentarse como candidato a gobernador en las elecciones del 14 de mayo en la Provincia, pero por fuera de Juntos por el Cambio. La ruptura de la coalición es un golpe a la unidad que sí se mantiene a nivel nacional, en el espacio conformado por el PRO, UCR, ARI, y otros partidos.

"Yo no tengo diferencias ideológicas con muchos de los dirigentes de Juntos por el Cambio. Y tampoco tengo ninguna cuestión personal con ninguno, lo que nosotros estamos diciendo es que en la política hay códigos, hay reglas, nosotros las hemos respetado y somos merecedores de respeto y si no nos respetan, nos hacemos respetar", justificó su salida del espacio.

Stefani indicó que meses antes "nosotros fuimos, les dijimos vamos a hacer un plan para ir a la gobernación y no les interesó, entonces dos meses antes no podés salir a decir 'voy a ser candidato'", en una clara alusión al senador radical Pablo Blanco, quien se presentará como candidato a gobernador.

Tanto en el plano local como nacional, el candidato opinó no compartir las campañas individuales para llegar a las PASO porque "me parece que eso genera una división importante dentro de Juntos por el Cambio". "Yo como candidato a gobernador por el PRO, la verdad que a mí me encantaría que venga Patricia Bullrich apoyar la candidatura, que venga a Horacio Rodríguez Larreta a apoyar la candidatura, que venga Lousteau como vino cuando fui diputado, por eso la candidatura que digo es 'somos los candidatos de Juntos por el Cambio y me tienen que apoyar a mí. El resto me parece que no le hace bien al espacio, pero es una opinión personal", expresó en declaraciones a Radio Provincia Ushuaia.

En cuanto a los candidatos del espacio que buscarán los máximos cargos ejecutivos, Stefani opinó que "Pablo (Blanco) Tomás Bertotto, a Federico (Frigerio) la verdad es que cada uno hace se lo que puede. Yo no les voy a dar entidad porque es en definitiva el electorado que les va a dar o no identidad".

"Lo que yo veo en la policía de la provincia, a mí no me gusta, a mí no me van a llevar de los pelos a ningún lado. A mí no me van a convencer de que esta provincia tiene educación, que administra bien los fondos, que no hay corrupción, que no hay drogas, que la salud es buena, que hemos desarrollado la energía, yo no veo nada de eso y voy a trabajar hasta el último día de mi vida para cambiar lo que yo creo que está mal", afirmó el candidato.

"Tengo hijos que viven en esta provincia, tengo nietos que viven en esta provincia y no quiero que vivan en esta provincia parecida a los feudos de Formosa, donde el gobierno hace lo que se le ocurre. El mayor empleador en negro de Tierra del Fuego es el Estado provincial, yo contra eso voy a pelear hasta el último día de mi vida", añadió.

El quiebre del espacio y divisionismo de los republicanos y radicales fortalece al actual gobernador y candidato a renovar su cargo con el apoyo del kirchnerismo, Gustavo Melella, aunque todo esto estará en manos de los electores que decidirán si la provincia sigue bajo el mismo gobierno o deberá cambiar de rumbo.