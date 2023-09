Irma Peralta, doctora jubilada del Hospital Regional Ushuaia, denunció ante la Justicia un fraude dentro de su cuenta bancaria del Banco de Tierra del Fuego y aseguró que desde la entidad financiera “no se hacen cargo” por lo que alertó a los usuarios a la hora de confiar su dinero allí.

En diálogo con Radio Provincia Ushuaia, la damnificada contó que “el lunes pasado entré a mi cuenta bancaria desde mi computadora, puse mi usuario, mi clave y estando dentro de la cuenta bancaria, porque iba a pagar las cuentas como comenzaba el mes, me apareció una raya que decía que estaban ‘actualizando’ y que no podía apagar la computadora. Después me aparecieron unos cuadraditos para poner el TOKEN, puse los números y al ratito apareció que había hecho una transferencia del total de mis ahorros”.

La mujer contó que le llegó un email donde “había hecho un total de transferencia de mis ahorros” por lo cual me “fui al banco a explicar lo que había pasado y me dijeron que haga una denuncia en la Policía. Fui e hice la denuncia y eso va al juzgado como un fraude, y me mandaron con un comprobante al Banco, pero en el Banco no se hacen responsables".

La profesional de la salud afirmó que el robo ocurrió dentro “de mi cuenta bancaria, que es una cuenta sueldo donde yo cobro mi sueldo y que nadie se hace responsable de esto”.

Según dijo, en la entidad financiera del Estado tuvo como respuesta que “todo el tiempo están haciendo estafas y que todo el tiempo están robando de las cuentas bancarias, que tenemos que ‘tener cuidado’, pero yo no sé qué cuidado hay que tener porque realmente yo entré a la cuenta y estando dentro de la cuenta bancaria para hacer las operaciones que uno hace normalmente a comienzo del mes como pagar las deudas, me pasa esto”, por lo cual “no sé cómo uno se tiene que cuidar”.

Peralta insistió que el fraude ocurrió “dentro de mi cuenta bancaria, donde uno entra al Banco, pone el usuario, la clave y aparecían las cosas que tenía que pagar. Estando en ese en ese lugar me apareció esto de que me estaban actualizando, que no apague la computadora, es más, me pidió un TOKEN que es algo nuevo y como ya una vez nos había pedido un TOKEN, yo lo puse porque dicen que son medidas de seguridad. Entonces siguió actualizando y de repente me dijo, hiciste una transferencia y me sacó todo lo que tenía”.

Consultada por el programa EntreNosotros, sobre si se puede hacer un rastreo de adónde fue esa transferencia, la damnificada dijo que con los datos de transferencia “fui al Banco y les mostré, pero ellos dicen que se comunican con la Redlink, que son los responsables de la seguridad. Con eso, fui a la Policía, hice la denuncia, es más, me sacaron una fotocopia de ese email y mandaron a la Justicia como una causa de fraude”, pero “nadie se hace cargo”.

Por todo esto, la médica lamentó tener una cuenta en el Banco de Tierra del Fuego la cual fue impuesta por el sistema estatal: “No es una cuenta que elegí, sino porque soy jubilada me la hacen en ese Banco”, criticó.

Ahora, Peralta deberá esperar 10 días una nueva tarjeta de débito, pero en el caso de sus ahorros “no hay una solución”.

“Ahí estaban mis ahorros y yo sentí que estaba segura porque estaba en el Banco del Estado y no me da confianza. Percibo mi sueldo ahí, pero uno no tiene seguridad”, lamentó.