Docentes del SUTEF irán al paro el próximo jueves

Docentes del Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) realizarán este jueves un nuevo paro en toda la Provincia en reclamo por mejoras salariales.

El gremio llevará la medida de fuerza acompañada de "ollas populares" en reclamo por un "aumento urgente para todos los salarios, jubilaciones y pensiones de la provincia con cláusula indexación", como así también por una "intervención del Estado en el mercado de alimentos e intervención del Estado en el mercado inmobiliario".

Desde el gremio aseguraron que "la adhesión a una medida de fuerza no supone un incumplimiento, no constituye una inasistencia injustificada, no prevé ninguna sanción ni tampoco el descuento de salarios por un monto superior al de la carga horaria remunerada para la jornada".