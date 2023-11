Avanzaron las usurpaciones en el barrio Kaiken y preparan un operativo de desalojo

Al menos 22 familias se encuentran usurpando una parte de la reserva del barrio Kaiken y desde el Municipio preparan un operativo policial para el desalojo y desarme de las precarias estructuras, ubicadas sobre una zona boscosa y de difícil acceso.

El secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, explicó esta mañana en Radio Provincia Ushuaia que "a la altura de la de la curva de Piquillín, para el lado oeste de la reserva, se han producido ocupaciones en las últimas semanas".

Ante el avance de las usurpaciones, el funcionario informó que "hemos recorrido el sector para ver cómo trabajamos en la logística con el personal de UISE, Medio Ambiente y Servicios Públicos articulando la intervención en el sector, porque a diferencia de lo que fue el desarme en el Ecológico la topografía es más boscosa y los accesos son más complicados".

Ferreyra recordó que ese sector "no es un lugar para habitar y está protegido por ordenanza municipal por bosque nativo. Las familias tienen experiencia que vieron lo que pasó en otros sectores y tarde o temprano vamos a intervenir en el sector".

Ahora desde el Municipio se encuentran "hablando con la Policía" para avanzar en el operativo de desalojo: "Sin el okay de la policía nosotros no intervenimos para preservar la situación, no solo de los vecinos sino también de los empleados municipales. Si venimos trabajando con la Comisaría Quinta y vamos a dialogar con otros sectores de la Policía por la intervención", señaló.

El relevamiento señala que en el lugar al menos 22 familias hicieron toma de la tierra en distintos niveles de la montaña. Desde Hábitat esperan realizar el desalojo "en un solo día".

Respecto a lo dialogado con las familias, Ferreyra contó que "hemos subido un par de veces para ver la situación real y hemos encontrado algunas familias, el dialogo es el mismo, que aducen el precio de los alquileres y la situación habitacional, la cual entendemos y damos nuestras miradas, y ya tienen experiencia del primer desarme que tuvo una gran repercusión la intervención en el barrio Ecológico", sin embargo insistió que "ellos tienen que entender que es un lugar que preservar y bajo ningún punto de vista pueden seguir ocupándolo".

"Como siempre decimos, tenemos los resortes sociales para las familias, pero tarde o temprano la intervención se va a realizar y liberar el sector porque debemos preservar los accesos y si llega a pasar una situación compleja no tenemos como intervenga bomberos, policía o ambulancia", aseveró el funcionario.