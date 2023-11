Los concejales Javier Branca (De la Ciudad), Ricardo Garramuño (MPF) y Mariana Oviedo (MPF) lograron un dictamen de mayoría para que el Ejecutivo municipal retire de una vez por todas el cartel “Presidenta Cristina Fernández” del edificio de la Casa de Mujer, ya que incumple lo aprobado por el Concejo el año pasado y la Carta Orgánica Municipal que establece que los nombres de estos espacios los decidirá el Concejo Deliberante bajo determinadas pautas.

El dictamen de mayoría firmado por los ediles fue en respuesta al pedido de un grupo de vecinos que solicitó que se cumpla el artículo 125 Inciso 27 de la reformada Carta Orgánica Municipal que establece que es atribución del Concejo Deliberante dar nombres a calles, plazas, barrios, edificios y cualquier otro sitio en general de dominio público o privado municipal.

La solicitud fue abordada por la Comisión de Calidad de Vida y Turismo que preside el concejal Javier Branca. A la reunión asistieron los concejales Garramuño, Oviedo y el justicialista, Gabriel De la Vega.

El pedido apunta concretamente a intimar al intendente Walter Vuoto a que retire el cartel que le dio denominación de “Presidenta Cristina Fernández” al edificio de la Casa de la Mujer.

"La decisión de designar con ese nombre la casa no sólo no fue ratificada por el Concejo sino que tampoco cumple con los requisitos que dispone la Carta Orgánica Municipal que establece que podrá designarse a lugares con nombres de personas que no revisten la calidad de vecino o vecina cuando hayan transcurrido 15 años de la muerte de la persona o de ocurrido el hecho. Además la Carta Orgánica Municipal dispone que esa condición se podrá omitir cuando se cuente con el voto unánime del cuerpo legislativo", explicaron.

El asunto será puesto a consideración de la ciudadanía en la próxima reunión de la Comisión de Información y Debate Ciudadano.