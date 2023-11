La Clínica San Jorge analiza cobrar 1500 pesos en los coseguros porque "el sistema de salud está quebrado"

El director de la Clínica San Jorge Ushuaia, Carlos Sánchez Posleman, adelantó hoy que desde el sanatorio se analiza aplicar un coseguro de 1500 pesos en todas las atenciones médicas, con excepción de los afiliados del PAMI, debido a la difícil situación en la que se encuentra la salud ante la inflación, la falta de insumos importados, el dólar y las especulaciones que se viven por la divisa norteamericana.

En diálogo con Radio Nacional Ushuaia, el profesional explicó que en el caso de los contraste utilizados para los estudios médicos son "la punta del iceberg, porque primero que han aumentado muchísimo y mucho más que el dólar, que la inflación, y que los indicadores de salud, ni que hablar de los sueldos. Están escaseando y así como la sustancia de contraste también hay muchos insumos donde es muy difícil de conseguir, ya sea porque no están ingresando al país, ya sea porque el distribuidor está stockeando porque no sabe a corto plazo a qué dólar lo tiene que vender, cómo lo va a reponer".

Si bien el sanatorio hoy no tiene problemas de stock, "sí veo que en el corto plazo vamos a empezar a tener problemas y no quiero tener necesidades cuando haya una urgencia de no tener los insumos necesarios para atenderlas porque se han consumido con cosas o estudios que podrían podrían esperar", advirtió.

Para Posleman restringir los casos de salud, "va en contra totalmente de mi negocio porque yo vivo de las prestaciones médicas y de todo el trabajo en salud y racionalizar esto es este va en contra de los intereses económicos en teoría de mi negocio".

"El sistema de salud está quebrado y estamos en una situación nunca vista. La salud se nutre de los sueldos de los trabajadores y hoy es de público conocimiento que con los sueldos que cobran los trabajadores no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas, la gente va al supermercado y ya no puede llenar el changuito como antes ni con las primeras marcas. Yo también con mi sueldo tengo que pagar la salud, no puedo comprar los mejores insumos y no puedo comprar todos los insumos con el sueldo que tengo, porque la inflación nos está matando, esta incertidumbre nos está matando, la especulación nos está matando", reprochó el Director.

"Es algo que yo he pasado la hiperinflación, he pasado el 2001, pero esta situación no la he vivido y estoy muy preocupado porque realmente el sistema está quebrado, que no es OSEF solamente, es el todo el sistema, entonces es imposible de mantener un sistema solidario y creo que de alguna forma tenemos que defenderlo, porque si no va a pasar como en otros países donde económicamente están muy estables, pero la gente no tiene acceso a la salud", observó.

Por esta situación, la Clínica ya analiza que "hay cosas que van a tener que esperar y otras atenderlas urgentes, pero lo que estamos acostumbrados que nos resuelvan en una semana hoy podría ser en seis meses".

COSEGUROS a 1500 pesos

Consultado en la emisora sobre una de las alternativas a toda la crisis expuesta, Polesman dijo que se está analizando la implementación de un "coseguro de 1500 pesos a todo el sistema de salud, a excepción de los afiliados del PAMI porque son los más necesitados, de menos recursos, y nunca voy a cobrar a la gente de PAMI".

Sin embargo, instó a sentarse con "representantes de las obras sociales, gremios, ver cómo podemos trabajar, porque nosotros como gestionador de la salud no tenemos control, lo que está viendo el médico y las necesidades de los pacientes. Del otro lado se tienen que sentarse y pensar y diseñar qué es lo que podemos ir haciendo" como por ejemplo aumentar los aportes de los afiliados.