El periodista Edgardo "Edi" Zunino, exdirector de la revista Noticias, falleció hoy en la ciudad de Buenos Aires a los 60 años, confirmó el director de Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia.

Fontevecchia dio la información durante un reportaje que brindaba a Radio con Vos, y en el transcurso de la entrevista reveló que le había llegado la noticia del fallecimiento de Zunino, quien padecía una grave enfermedad.

"Me acaban de dar una noticia muy triste, que murió Edi Zunino, y no pude prestar atención a lo que me estabas diciendo. Es una profunda tristeza", le dijo Fontevecchia al periodista Ernesto Tenembaum durante una entrevista en vivo.

Zunino, quien tenía 60 años, se desempeñaba desde 2011 como director de la revista Noticias y también fue secretario general de redacción del diario Perfil.

Entre otros medios, Zunino incursionó en televisión en la mesa de debate de Animales Sueltos, el programa de Alejandro Fantino.

En la revista Noticias fue uno de los encargados del seguimiento de la investigación derivada del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas en Pinamar, ocurrido en 1997.

Asimismo, incursionó en la escritura de libros y publicó títulos como "Patria o Medios", "Cerrar la grieta", "Periodistas en el barro", de no ficción, y "Locos de amor, odio y fracaso", de ficción.