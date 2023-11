Bukele pide licencia y se retira de la presidencia de El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que en los próximos días pedirá "licencia" a la Asamblea Legislativa para participar en la campaña electoral y buscar la reelección en febrero, facilitada por un polémico fallo judicial cuestionado por la oposición.

"En aproximadamente tres días voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarme a la campaña y no voy a estar en funciones como presidente", dijo Bukele anoche a sus ministros en una reunión transmitida en cadena de radio y televisión.

El presidente refirió que en las elecciones del 4 de febrero la ciudadanía va a decidir si lo reelige junto al vicepresidente Félix Ulloa para un segundo mandato.

Ante su licencia, instó a sus ministros a que "se pongan las pilas" y trabajen, tras advertir que habrá una evaluación para que puedan continuar en un eventual segundo mandato.

"Quiero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara, y al que robó lo metió a la cárcel", se jactó.

Bukele le pidió al fiscal general Rodolfo Delgado, presente en la reunión, que investigue a todos los ministros, informó la agencia de noticias AFP.

"Yo le quiero pedir al fiscal en público que se investigue a todos los que están acá, para atrás y para adelante. Yo me imagino que no hay ningún problema con eso", enfatizó.