Huawei y UNESCO impulsan el desarrollo de talentos TIC en América Latina y el Caribe

Huawei y la oficina Regional Multisectorial de UNESCO en Santiago firmaron un Memorándum para promover los esfuerzos del desarrollo de los talentos digitales. Michael Xue, vicepresidente de Huawei para América Latina y el Caribe, junto a Claudia Uribe, la directora de la Oficina Regional Multisectorial de UNESCO en Santiago, celebraron este acuerdo en la segunda LAC ICT Talent Summit en Bogotá. Se trata de un evento organizado en conjunto con socios como el Gobierno de Colombia, GIZ y EFE. El encuentro tuvo lugar el lunes 4 y martes 5 de diciembre y se llevó a cabo bajo la temática: "Profundizar en el desarrollo del talento digital en la era inteligente".

En esta segunda Cumbre de Talento TIC de América Latina y el Caribe en Bogotá, los expertos discutieron acerca de la educación y la adquisición de habilidades digitales en la era de la inteligencia artificial. El crecimiento explosivo de la inteligencia artificial y varias tecnologías y aplicaciones digitales tendrán una profunda influencia en el enfoque y la entrega de la educación para las generaciones futuras, para los expertos y líderes educativos, y para la industria.

Cerca de 600 asistentes formaron parte del encuentro en la capital colombiana: desde líderes educativos, ministros y altos funcionarios del gobierno, hasta jóvenes estudiantes, que son ganadores de distintos programas de talento en la región. Las temáticas se centraron en los desafíos del desarrollo del talento digital en la región, las buenas prácticas, la formulación de políticas y las perspectivas; y los esfuerzos para cerrar las brechas en el desarrollo del talento digital, como las de género y las geográficas.

La UNESCO destacó los desafíos que existen hoy en día para cerrar las brechas digitales. Según su investigación, el acceso limitado a recursos educativos, educadores calificados e infraestructura pueden impedir el desarrollo de habilidades digitales, particularmente en comunidades marginadas o áreas rurales. Además, Claudia Uribe indicó que “no hay duda de que la industria TIC tiene un extraordinario potencial de crecimiento en América Latina y el Caribe y de beneficiar a la región con soluciones innovadoras para muchos de los desafíos que enfrenta”.

Daniel Zhou, el presidente de Huawei para América Latina y el Caribe, aseguró en la cumbre que la tecnología servirá para mejorar la vida de la gente y eso es lo que hace Huawei en la región. “Cuando pensamos en estas nuevas tecnologías, pensamos en cómo ponerlas en buenas causas, para el desarrollo humano. Si adoptamos el enfoque de desarrollar estas tecnologías y nuevas habilidades para mejorar nuestra vida, nuestras comunidades y nuestra gente, creemos que tendremos un buen resultado. Pueden servir a nuestro propósito de mejorar la vida de las personas en esta parte del mundo y en otras partes”.

En el evento, participantes de diferentes sectores dijeron que superar los desafíos existentes y promover aún más el desarrollo del talento digital requiere esfuerzos concertados. El Presidente de la Cámara de Colombia, Andrés Calle dijo: “Colombia debe aspirar a convertirse en un líder en estos aspectos, y para lograrlo no podemos hacerlo solos. Por eso estamos aquí. Es crucial impulsar la creación de ecosistemas de innovación que faciliten la colaboración entre emprendedores, startups y empresas consolidadas. Esto fomentará un intercambio dinámico de ideas y experiencias, propiciando un ambiente propicio para la creatividad y la generación de soluciones innovadoras”.

Huawei celebró este año la decimotercera edición de su programa de talento insignia Seeds for the Future en América Latina y el Caribe.. La compañía llevó el programa por primera vez a América Latina en 2014, comenzando con Colombia y luego expandiéndose a unos 20 países de la región. Hasta la fecha, ha otorgado 2.100 becas para apoyar la formación de estudiantes de la región en tecnologías TIC. "El talento digital es una parte esencial de nuestra visión. Confiamos y valoramos el talento joven, su pensamiento creativo y la innovación, en particular, para lograr esa visión. Como empleador y una parte importante en el desarrollo del grupo de talento digital, tenemos el compromiso de preparar a los jóvenes talentos del futuro”, dijo Jeff Wang, presidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Huawei.

Además, la compañía tiene asociaciones con 470 universidades y colegios locales a través de su programa Huawei ICT Academy, que tiene como objetivo ofrecer ayuda para el desarrollo de capacidades a las instituciones educativas para que puedan ofrecer programas de certificación a los estudiantes de la región. También está organizando Competiciones Globales de TIC en los últimos años, con un número de equipos de estudiantes de América Latina llegando a las finales globales.

"Huawei se compromete a trabajar estrechamente con todas las partes para encontrar talentos locales, organizar capacitación y enviarlos al escenario mundial para hacer mayores contribuciones", afirmó Jeff Wang.