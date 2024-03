En Ushuaia harán una nueva Juntada Solidaria para la Fundación Garrahan

Este sábado 23 de marzo de 10 a 17 horas se realizará la segunda Juntada Solidaria para la Fundación Garrahan, en las cuales se podrá recibir en los cuarteles voluntarios de la ciudad papel, tapitas plásticas, placas radiografías, latas de aluminio, llaves de bronce, CDs y DVDs.

Viviana Remy, impulsora de la juntada y referente de la Fundación, explicó esta mañana que “en el cuartel central (Magallanes y Don Bosco) es donde va a estar estacionado el camión de Logan, y lo aclaro porque los otros cuarteles abren las puertas, pero para los vecinos, para la carga chica”.

En diálogo con Radio Provincia Ushuaia, Remy explicó que se recibirá “papel de oficina, impresa en negro o en color, diarios, revistas, catálogos, folletos, tickets de supermercados, facturas que ya tienen más de 10 años, tapitas plásticas, que no son solamente tapitas, van también el sepi de que va en la caja de la pizza. La base, los picos de los sifones de soda. El tapón de las garrafas, las tapas de los bidones de 20 litros. Los CDs y los DVDs, que pueden ser con o sin caja o con o sin sobre, los cuales pueden tener celofán y no hacen falta sacarlas”.

Además, van a recibir “llaves de bronce, que pueden ser doradas o plateadas, que no atraigan el imán. Las placas radiográficas, no resonancias y no tomografías, porque no tienen el mismo proceso de impresión, entonces no se puede recuperar. En el caso de la placa radiográfica se recupera el nitrato de plata, no sucede lo mismo en las otras placas. Y las latas de aluminio, que pueden ser de cerveza, gaseosa o energizante, pero no las latas de conserva”.

En el caso de las latas, "en lo posible donarlas aplastadas para que evitemos después el trabajo de tener que aplastarlas nosotros ahí, así ya cuando llegan se pueden poner en el bolsón y ya se carga", aclaró la referente.

Sobre el bronce, precisó que “si una llave es dorada o plateada y se pega al imán es hierro”, pero “si no adhiere al imán es válido para el Garrahan”.

Por otro lado, Remy invitó a quienes quieran sumarse como voluntarios para recibir los elementos: "Cuanto más voluntarios seamos, más fácil es la tarea, sobre todo lo que es la clasificación y la carga, que lleva mucho tiempo y que es sólo ese día. Sí, colabora, recibe un gracias, un abrazo, una sonrisa y ahí termina”, dijo.