Karamanian habló de las auroras australes y el explicó el porqué del fenómeno vivido en Tierra del Fuego

Gabriel Karamanian, el meteorólogo de Ushuaia, habló hoy sobre el fenómeno de las auroras australes que impactaron al Mundo y en especial a Tierra del Fuego donde miles personas fueron testigos de un cielo iluminado, producto de la fuerte tormenta solar.

En diálogo con Radio Nacional Ushuaia, el experto del tiempo indicó que el cielo teñido de colores "fue producto de una aurora austral, cosa que no es común ver en estas latitudes. Si bien las auroras las puedas observar muy cercano a la zona del polo, no es común que se vean en estas latitudes. Y eso fue producto de las tormentas solares que estaban por estos días un poco más intensas que lo habitual”, explicó el experto en el tiempo.

En ese sentido, precisó que la tormenta solar “genera el fenómeno precisamente geomagnético de las auroras, y con su intensidad llegaron hasta latitudes un poco más bajas. Digamos que este es un fenómeno absolutamente atípico, o por ahí sucede más habitual de lo que uno cree y no le prestamos atención”.

“El polo magnético de la Tierra está un poquito corrido de lo que es el polo geográfico. Generalmente sucede en la zona de los polos, es mucho más visible en la zona norte, porque precisamente el polo magnético del polo norte está mucho más poblado. Toda esa zona que la zona del hemisferio sur, donde sólo el polo magnético está en el medio de la Antártida, es muy poco visible por la mayoría de las personas, pero sí sucede, las auroras son relativamente normales en algunos periodos y especialmente en la zona de los polos magnéticos”, agregó.

El fenómeno visto en gran parte de la Patagonia argentina y chilena “tiene que ver con la intensidad de las tormentas solares que se están dando por estos días”, sin embargo el hecho de la misma características pudo haber ocurrido “muchos años atrás”. “No es descabellado pensar que pudieron haber sucedido hace algunos cuantos años atrás, más allá de los 30 o 40 que nosotros podemos tener registro porque tiene que ver con ciclos solares”, indicó el meteorólogo.

Además del fenómeno, el viernes el cielo se encontraba “despejado por completo, y eso ayudó a la visualización”, sumado a que “algunos sectores de la ciudad estaban a oscura que también facilitan que por ahí uno vea estos fenómenos lumínicos en el cielo”.

Ahora la situación podría volver a ocurrir en años o no: “Hay ciclos que el sol tiene, por lo menos los meteorólogos conocemos mucho el undecenal, que es cada 11 años, 10 años, 12 años, que se producen máximos y mínimos también a la mitad del periodo. En los cinco años se produce un mínimo y después un máximo. Esos ciclos se conocen, no son estrictos, pero sí se conocen porque tienen que ver a veces con cambios en el clima. Pero más allá de eso, esa intensidad, esos cambios, a veces lo que no se conoce es la intensidad”, analizó Karamanian.