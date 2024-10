Muere John Amos, actor de un "Príncipe en New York"

John Amos, quien interpretó al patriarca de la familia en la exitosa comedia de la década de 1970 "Good Times" y un "Príncipe en New York" falleció a los 84 años de edad en Los Ángeles y por causas naturales.

El actor, interpretó a James Evans Sr. en "Good Times", que presentaba a una de las primeras familias negras con dos padres en la televisión. Producida por Norman Lear y co-creada por el actor Mike Evans, quien coprotagonizó "All in the Family" y "The Jeffersons", se emitió de 1974 a 1979 en CBS.

Entre los créditos cinematográficos de Amos se encuentran "Let's Do It Again" con Bill Cosby y Sidney Poitier, "Un Príncipe en New York" con Eddie Murphy y su secuela de 2021.