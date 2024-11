La asociación Monotributistas Asociados República Argentina (M.A.R.A) consideró que ya hay una "guerra" de las Obras Sociales contra los monotributistas, luego de que se eliminara la afiliación a monotributistas impulsada por el gobierno liberal, recortes en las prestaciones médicas, entre otras medidas en detrimento de los trabajadores independientes.

Uno de los puntos más relevantes en este conflicto es el Decreto 955/2024, que eliminó la obligatoriedad de que las Obras Sociales afilien a los monotributistas. Como resultado, solo aquellas Obras Sociales que decidan inscribirse en un nuevo Registro denominado Agentes del Seguro que Aceptan Monotributistas están permitiendo esta afiliación.

M.A.R.A realizó un relevamiento a nivel nacional, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, documentando que el 90% de las Obras Sociales registradas en dicho listado no afilian a los monotributistas o los obligan a pagar planes superiores, de aproximadamente $96.000 por cada integrante, lo que dificulta el acceso de los trabajadores independientes a una cobertura médica adecuada.

A su vez, los monotributistas también están experimentando suspensiones y recortes en las prestaciones médicas, especialmente en casos de personas con discapacidades o enfermedades crónicas como el cáncer y la diabetes.

Según M.A.R.A, las Obras Sociales estarían utilizando "artilugios" para evitar ofrecer cobertura a estos afiliados, lo que agrava aún más la situación de vulnerabilidad de estos trabajadores.

La Contadora Noelia Villafañe, Presidenta de la asociación, manifestó que "si las Obras Sociales no querían afiliar monotributistas, no se hubiesen anotado. El anotarse al Registro, sabiendo que no van a dar prestación, es una ESTAFA".

En ese sentido, M.A.R.A ofreció al Gerente General de la Superintendencia de Salud los resultados de su relevamiento, denunciando lo que consideran un accionar bochornoso de las Obras Sociales.

La asociación aguarda los resultados de la reunión programada para el 2 de diciembre para decidir los próximos pasos, incluyendo posibles acciones judiciales si no se llega a una solución que garantice los derechos de los monotributistas a acceder a una cobertura médica digna.