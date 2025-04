En medio de las críticas de la oposición por el inicio de la obra del nuevo edificio del Concejo Deliberante, la viceintendenta de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi, salió a defender la millonaria inversión, presupuestada en 260 millones de pesos, destinada a continuar con la construcción del nuevo espacio legislativo.

La presidenta del cuerpo deliberativo reconoció que “nunca es momento para hacer un edificio”, pero remarcó la necesidad de avanzar con la obra: “También hay que saber que no se trata de una construcción para los concejales o el Ejecutivo municipal. Hay personal propio y de gabinete que necesita un lugar para trabajar tranquilo, y no tener un espacio, es violencia laboral también”, afirmó.

Frente a las dudas en torno al financiamiento del proyecto, Siccardi fue enfática al señalar que el Concejo no cuenta con 350 millones de pesos en reserva. “Es dinero que ingresaría en forma mensual a través del Ejecutivo, por el tiempo de un año o más, según dure la obra”, explicó.

Además, destacó que los concejales tendrán a disposición toda la información necesaria para realizar un seguimiento detallado de los fondos: “Expliqué a los concejales que quieran detalle de la obra que tendrán a disposición el expediente para controlar cada centavo de lo que se invierta”.

Por último, subrayó que esta decisión no es personal, sino parte de un proceso iniciado hace varios años: “Esto no es algo mío. Es la continuidad de una iniciativa que se planteó en 2019 y que ahora se está pidiendo avanzar. Y, si no se termina en esta gestión, podrá continuarla la próxima”, concluyó.