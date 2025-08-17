Estudiantes y docentes de talleres confeccionaron muñecos y presentes en el marco del Mes de las Infancias.
La DPE confirmó la llegada de repuestos para reparar el generador en Tolhuin
Hasta tanto se complete la reparación, continuarán los cortes programados de electricidad en distintos barrios.Tierra del Fuego17/08/2025
La Dirección Provincial de Energía (DPE) informó que, tras haberse detectado la falla en el generador Cummins N2, ya se solicitaron los repuestos necesarios, los cuales arribarán a la provincia en las próximas horas vía aérea desde la Ciudad de Buenos Aires.
Técnicos de la empresa Sullair, junto al personal de la DPE en Tolhuin, identificaron que el desperfecto se produjo en la placa de diodos y varistor del generador.
Mientras se aguarda la llegada de los repuestos y la reparación definitiva, el organismo recordó que continuarán los cortes programados de electricidad, de acuerdo al siguiente cronograma:
Cronograma de cortes
Lunes 18 de agosto – 01:00 a 07:00
• Zona Centro
• Barrios 9 de Octubre y Altos de la Montaña
Lunes 18 de agosto – 07:00 a 13:00
• Zona Sur (RN3 desde Kovacic hasta Camping Laguna El Indio)
• RP23
• Zona Norte (RN3 desde Lucas Bridges hacia el Norte hasta aserradero Lenga Patagonia)
• Barrio Provincias Unidas – Barrio Campo de Jineteada – Barrio Procrear – Zona cercana a camino Cerro Michi – IPV II e IPV III
Lunes 18 de agosto – 13:00 a 19:00
• Av. Gendarmería Nacional (RP1): desde Emilio Blanco a cabecera del Lago Fagnano (incluye Centro Empleados de Comercio, Los Naranjos, Tierra de Ñires, Islas del Sur)
• Barrio 9 de Octubre – Barrio Altos de la Montaña
• IPV I
Lunes 18 de agosto – 19:00 a 00:00 y Martes 19 de agosto – 00:00 a 01:00
• Zona Centro
• Zona Sur (RN3 desde Kovacic hasta Camping Laguna El Indio)
• RP23
• Zona Norte (RN3 desde Lucas Bridges hacia el Norte hasta aserradero Lenga Patagonia)
Finalmente, la DPE pidió disculpas a la comunidad por las molestias ocasionadas y destacó que los trabajos de reparación se realizarán de inmediato una vez recibidos los repuestos.
