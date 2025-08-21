Río Grande: Veteranos recibieron licencias de conducir con domicilio en las Islas Malvinas

En un acto cargado de simbolismo, el intendente Martín Perez encabezó en Río Grande la entrega de licencias de conducir con domicilio en las Islas Malvinas (Puerto Argentino) a veteranos de guerra, un hecho inédito que fortalece el reclamo argentino por la soberanía en el Atlántico Sur.

El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, y el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, quienes remarcaron la importancia del acontecimiento, considerado un precedente histórico para la ciudad que se define como la “Capital de la Soberanía”.

Durante el acto, el intendente sostuvo que “Raúl y Rodolfo son dos héroes de Malvinas que llegaron hasta Río Grande por un hecho muy simbólico: haber constituido domicilio en las Islas Malvinas para renovar su carnet de conducir con esa dirección”.

“Estamos orgullosos de este gesto, que educa también a nuestros vecinos en lo que significa la defensa de la soberanía”, expresó Perez, y agregó: “Espero que estos sean los dos primeros de muchos carnets que podamos emitir en esta ciudad de la soberanía”.

Por su parte, el veterano Rodolfo Antúnez manifestó: “Obtener este carnet, que lleva el nombre de Puerto Argentino y de los 632 soldados que quedaron allá custodiando nuestra tierra, es una emoción muy grande y un homenaje a quienes dieron la vida por la Patria”.

Finalmente, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, subrayó que “es un hecho histórico y un acto de reafirmación de nuestra soberanía la emisión de licencias de conducir con domicilio en las Islas Malvinas”.