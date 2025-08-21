Los trabajos técnicos demandarán cortes programados de energía en distintos barrios y sectores de Tolhuin entre el viernes 22 y la madrugada del sábado 23 de agosto.
Río Grande: Veteranos recibieron licencias de conducir con domicilio en las Islas Malvinas
Por primera vez en la ciudad se emitieron carnets con dirección en Puerto Argentino, como gesto de reafirmación de la Soberanía Nacional y homenaje a los héroes de Malvinas.Tierra del Fuego21/08/2025
En un acto cargado de simbolismo, el intendente Martín Perez encabezó en Río Grande la entrega de licencias de conducir con domicilio en las Islas Malvinas (Puerto Argentino) a veteranos de guerra, un hecho inédito que fortalece el reclamo argentino por la soberanía en el Atlántico Sur.
El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, y el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, quienes remarcaron la importancia del acontecimiento, considerado un precedente histórico para la ciudad que se define como la “Capital de la Soberanía”.
Durante el acto, el intendente sostuvo que “Raúl y Rodolfo son dos héroes de Malvinas que llegaron hasta Río Grande por un hecho muy simbólico: haber constituido domicilio en las Islas Malvinas para renovar su carnet de conducir con esa dirección”.
“Estamos orgullosos de este gesto, que educa también a nuestros vecinos en lo que significa la defensa de la soberanía”, expresó Perez, y agregó: “Espero que estos sean los dos primeros de muchos carnets que podamos emitir en esta ciudad de la soberanía”.
Por su parte, el veterano Rodolfo Antúnez manifestó: “Obtener este carnet, que lleva el nombre de Puerto Argentino y de los 632 soldados que quedaron allá custodiando nuestra tierra, es una emoción muy grande y un homenaje a quienes dieron la vida por la Patria”.
Finalmente, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, subrayó que “es un hecho histórico y un acto de reafirmación de nuestra soberanía la emisión de licencias de conducir con domicilio en las Islas Malvinas”.
El Gobierno anunció una bonificación en las facturas de luz para los usuarios de Tolhuin por los cortes energéticosTierra del Fuego21/08/2025
La medida fue instruida por el gobernador Gustavo Melella como compensación por los cortes de energía registrados en los últimos días.
El Gobierno asegura que "el personal de la DPE está haciendo un esfuerzo enorme" mientras siguen los cortes energéticos en TolhuinTierra del Fuego21/08/2025
La ciudad padece, nuevamente, cortes programados producto de una falla. En junio habían vivido los mismos cortes que derivado en un malestar social.
La marca municipal llegará este año a la producción de 50 mil pollos, tras el crecimiento en la producción en los últimos años.
“Defendamos Tierra del Fuego” reunió a militancia y referentes históricos en Río GrandeTierra del Fuego19/08/2025
El encuentro se realizó en el Ateneo “Tres Banderas” con la participación de dirigentes peronistas, candidatos y militantes, quienes reafirmaron el compromiso de defender los intereses de la provincia frente a las políticas nacionales.
Schiavini sobre salmoneras: “Hablar de miles de millones de dólares para Tierra del Fuego es un engaño”Tierra del Fuego19/08/2025
El investigador del CADIC-CONICET advirtió que la salmonicultura en aguas fueguinas es económicamente inviable, ambientalmente riesgosa y utilizada como herramienta de manipulación política y comunicacional.
El gremio que conduce "Moncho" Calderón bloqueó el ingreso al local, hostigó a camareras y ahuyentó a turistas en plena temporada invernal.
La Policía Federal Argentina habilitó una línea anónima para denunciar delitos federales en UshuaiaTierra del Fuego19/08/2025
La iniciativa busca combatir la trata de personas, el narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos y otros delitos.
Con 160 votos opositores y 83 rechazos, la Cámara de Diputados no alcanzó los dos tercios necesarios para insistir con la norma que mejoraba haberes y bonos.
Los votos de Garramuño y Pauli sirvieron para apoyar a Milei y negarle el aumento a los jubiladosBuenos Aires20/08/2025
El diputado de Somos Fueguinos y de la Libertad Avanza Tierra del Fuego votaron en favor de blindar el veto presidencial, sumándose al bloque oficialista y al PRO en una decisión que dejó sin mejoras a los haberes mínimos.
Cinco personas, entre ellas tres niños, permanecen internados en Ushuaia por monóxido de carbonoPoliciales21/08/2025
Los afectados, dos adultos y tres menores, debieron ser hospitalizados tras detectarse altos niveles de monóxido de carbono en su vivienda de la calle Desdémona.
Mamá de Ushuaia pide ayuda solidaria para acompañar a su hija operada de escoliosis en Buenos AiresBuenos Aires21/08/2025
La vecina de Ushuaia acompaña a su hija de 11 años en Buenos Aires, tras una compleja cirugía por escoliosis, y solicita ayuda solidaria para afrontar los altos costos de alojamiento y recuperación.