Un joven de 18 años fue detenido en Ushuaia tras un robo con arma blanca

Efectivos de la Comisaría Segunda de Ushuaia detuvieron a Alan Matías Solís Aguirre, de 18 años, en el marco de una investigación por un hecho de robo ocurrido en la intersección de avenida Alem y calle Tobas.

La intervención se originó a partir de la denuncia de un joven de 21 años, quien manifestó que había sido víctima de la sustracción de su teléfono celular y otras pertenencias bajo amenazas con un arma blanca.

Durante el procedimiento, la Policía logró recuperar el teléfono celular denunciado, el cual fue reconocido y restituido a su propietario.

Desde la fuerza se informó que se labraron las actuaciones correspondientes.