Un joven de 18 años fue detenido en Ushuaia tras un robo con arma blanca

La detención se produjo luego de la denuncia de un joven, quien manifestó que había sido víctima de la sustracción de su teléfono celular y otras pertenencias bajo amenazas con un arma blanca.

Policiales21/08/2025

Efectivos de la Comisaría Segunda de Ushuaia detuvieron a Alan Matías Solís Aguirre, de 18 años, en el marco de una investigación por un hecho de robo ocurrido en la intersección de avenida Alem y calle Tobas.

La intervención se originó a partir de la denuncia de un joven de 21 años, quien manifestó que había sido víctima de la sustracción de su teléfono celular y otras pertenencias bajo amenazas con un arma blanca.

Durante el procedimiento, la Policía logró recuperar el teléfono celular denunciado, el cual fue reconocido y restituido a su propietario.

Desde la fuerza se informó que se labraron las actuaciones correspondientes.

+ Noticias
Lo + visto en U24
NOTICIAS EN TU CORREO