La Justicia mantiene bajo resguardo el cuerpo del joven asesinado en Río Grande para realizar nuevas pericias

El Juzgado de Instrucción N° 3 decidió mantener bajo resguardo el cuerpo del joven de 25 años que fue asesinado en la madrugada del miércoles, en el marco de una investigación que continúa abierta y en pleno desarrollo.

La decisión judicial responde a la necesidad de realizar nuevas pericias forenses y otras pruebas complementarias que podrían ser determinantes para esclarecer el hecho. Aún resta cotejar informes y análisis técnicos fundamentales, indicaron fuentes cercanas a la causa.

Hasta el momento, hay dos personas detenidas en relación al homicidio. Sin embargo, el tribunal aclaró que su situación procesal no ha sido definida, ya que se continúa trabajando para despejar dudas y no descartar ninguna hipótesis.

Desde el juzgado remarcaron que la investigación se lleva adelante con máxima cautela y rigurosidad, con el objetivo de ofrecer respuestas certeras tanto a la familia de la víctima como a la sociedad en su conjunto.

Además, informaron que los plazos legales establecidos por el Código Procesal siguen vigentes, y se respetarán para garantizar una resolución de primera instancia basada en pruebas sólidas y verificadas.