El Presidente visitará la capital fueguina en apoyo a los candidatos de La Libertad Avanza, mientras la CGT local organiza una concentración para repudiarlo y declararlo “persona no grata”.
La Justicia mantiene bajo resguardo el cuerpo del joven asesinado en Río Grande para realizar nuevas pericias
El Juzgado de Instrucción N° 3 resolvió no entregar aún el cuerpo del joven de 25 años asesinado en la madrugada del miércoles.Tierra del Fuego28/09/2025
El Juzgado de Instrucción N° 3 decidió mantener bajo resguardo el cuerpo del joven de 25 años que fue asesinado en la madrugada del miércoles, en el marco de una investigación que continúa abierta y en pleno desarrollo.
La decisión judicial responde a la necesidad de realizar nuevas pericias forenses y otras pruebas complementarias que podrían ser determinantes para esclarecer el hecho. Aún resta cotejar informes y análisis técnicos fundamentales, indicaron fuentes cercanas a la causa.
Hasta el momento, hay dos personas detenidas en relación al homicidio. Sin embargo, el tribunal aclaró que su situación procesal no ha sido definida, ya que se continúa trabajando para despejar dudas y no descartar ninguna hipótesis.
Desde el juzgado remarcaron que la investigación se lleva adelante con máxima cautela y rigurosidad, con el objetivo de ofrecer respuestas certeras tanto a la familia de la víctima como a la sociedad en su conjunto.
Además, informaron que los plazos legales establecidos por el Código Procesal siguen vigentes, y se respetarán para garantizar una resolución de primera instancia basada en pruebas sólidas y verificadas.
La Legisladora acusó a Harrington de encerrarse en "una gestión personalista" y de no convocar a "espacios de diálogo" para resolver los problemas estructurales de la comunidad.
Condenaron a un hombre a 4 años de prisión por abusar sexualmente de una niña de 11 añosTierra del Fuego26/09/2025
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte encontró culpable al acusado por hechos ocurridos en 2019 y ordenó su inmediata detención tras el veredicto.
El Gobierno fueguino repudió el triple femicidio de Florencio Varela y exigió justiciaTierra del Fuego25/09/2025
Manifestaron que el triple crimen es “la expresión más extrema de un entramado estructural de violencias" y rechazaron la construcción de la figura de la "buena víctima" en referencia a los que se manifiesta por las tres jóvenes.
Marineros del buque Tai An denuncian despidos y deudas salariales contra la empresa Prodesur SATierra del Fuego25/09/2025
Marineros acusan a la empresa del empresario chino Liu Zhijiang de incumplimientos laborales, falta de aportes y salarios adeudados. El caso llegó al Ministerio de Trabajo en Ushuaia.
Gastón Díaz presentó los ejes de su propuesta al Senado: “Sin energía no hay futuro”Tierra del Fuego25/09/2025
El candidato a senador nacional por el frente Defendamos Tierra del Fuego planteó un proyecto basado en cuatro ejes: energía, industria, turismo y soberanía, destacando la necesidad de conectar la provincia al SADI.
El arribo del Magellan Explorer marca el inicio de una nueva etapa de turismo y logística hacia la Antártida, consolidando a Tierra del Fuego como puerta de entrada al continente blanco.
A pedido de los vecinos, instalaron nuevos semáforos en cruces de Río GrandeTierra del Fuego24/09/2025
Los dispositivos fueron colocados en Almafuerte y Avenida Belgrano, así como en Posadas y Perú, intersecciones que históricamente registran accidentes de tránsito.
ANMAT prohíbe la venta y uso de 10 productos cosméticos con ácido azelaico por no estar autorizadosSalud23/09/2025
La medida afecta a marcas reconocidas como The Ordinary, Paula’s Choice, Viva Dermo y otras.
El Banco Central reinstauró el cepo cambiario y extendió la restricción cruzada a todas las personasEconomía26/09/2025
Ahora quienes compren dólar oficial no podrán operar con MEP o CCL durante 90 días
Padre mexicano asesinado por un agente de ICE fue despedido en su pueblo natal
Familiares y amigos en el pueblo mexicano de Michoacán exigen justicia por Silverio Villegas, quien murió en manos del servicio de cacería de inmigrantes.
Al expresidente francés y quien supo ser uno de los lideres mundiales le espera una celda de 9 metros cuadrados.
