Un hombre murió apuñalado en Río Grande y detuvieron al presunto atacante

Un trágico hecho ocurrió este martes en una vivienda ubicada en Los Lupinos 30 de Río Grande, donde un joven identificado como Julián Rodríguez (31) murió tras recibir una puñalada en la pierna izquierda.

Efectivos de la Comisaría Cuarta acudieron al lugar tras un aviso por una persona herida y encontraron a Rodríguez agonizando. Le realizaron maniobras de RCP hasta la llegada de la ambulancia, pero el personal médico confirmó su fallecimiento.

De acuerdo al testimonio de Augusto Pastori (31), conocido de la víctima, escuchó gritos y al salir de su casa vio a Rodríguez forcejeando con un adolescente, quien lo habría apuñalado. Durante el hecho, Pastori resultó lesionado en una mano cuando intentó intervenir y fue trasladado al hospital para recibir curaciones.

A pesar de su declaración, por disposición judicial Pastori quedó aprehendido de manera preventiva mientras avanza la investigación.

🛑ACTUALIZACIÓN 10:52: Hace instantes se logró detener al presunto autor del crimen, un adolescente de 17 años con antecedentes penales. El mismo fue hallado en una vivienda de Arroyo La Misión al 3400.