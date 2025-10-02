El frente aclaró que la ex gobernadora de Tierra del Fuego no se incorpora a sus filas y denunció que la versión fue una fake news.
Laura Avila: “Necesitamos ponerle un freno a Milei en estas elecciones”
“Tierra del Fuego renueva tres bancas en el Senado y dos en Diputados. Necesitamos ponerle un freno a este modelo de ajuste y de sufrimiento" dijo la edil en un encuentro con vecinos.Tierra del Fuego02/10/2025
La concejala de Ushuaia y secretaria general del Partido Justicialista de Tierra del Fuego, Laura Avila, mantuvo encuentros con vecinos y vecinas de la ciudad, con organizaciones de feriantes y emprendedores, y con la Fundación El Rinconcito del Fin del Mundo de Ayuda y Contención, en el marco de las recorridas que se vienen realizando por distintos barrios de Ushuaia.
Avila destacó que “es fundamental estar cerca de nuestro Pueblo, para construir juntos la esperanza porque las políticas del gobierno de Milei golpean a todo el país, pero en Tierra del Fuego el impacto es todavía más fuerte: ponen en riesgo nuestra industria, la obra pública, la universidad pública y la soberanía”.
En ese sentido, señaló la importancia de las elecciones de octubre, “Tierra del Fuego renueva tres bancas en el Senado y dos en Diputados. Necesitamos ponerle un freno a este modelo de ajuste y de sufrimiento, y la lista que debemos acompañar es la de Fuerza Patria, porque es la que defiende a nuestro pueblo y nuestros derechos”.
La secretaria general del PJ fueguino también subrayó la necesidad de informar sobre el nuevo sistema electoral: “Estamos recorriendo los barrios puerta a puerta, no solo para hablar de la realidad del país y de la provincia, sino también para explicar cómo se utiliza la boleta única papel, para que cada vecino y vecina pueda ejercer su derecho a votar con claridad y convicción”.
“La respuesta al ajuste no es el miedo ni la resignación, es la organización, la unidad y el voto del pueblo en defensa de la Argentina del trabajo, la producción y la justicia social” concluyó Avila.
