El Vaticano calificó de “masacre en curso” la ofensiva de Israel en Gaza

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano y máximo diplomático de la Santa Sede, condenó duramente la guerra de Israel contra Hamás, calificando la situación en Gaza como una “masacre en curso”. Las declaraciones, publicadas este lunes, representan una de las críticas más firmes de la Iglesia Católica hacia el conflicto.

En una entrevista concedida con motivo del segundo aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, Parolin describió esos atentados como “inhumanos e indefendibles” e instó al grupo islamista a liberar a los rehenes restantes.

No obstante, subrayó que “quienes son atacados tienen derecho a defenderse, pero incluso la defensa legítima debe respetar el principio de proporcionalidad”.

Parolin advirtió que la ofensiva israelí “ignora el hecho de que está golpeando a una población en gran parte indefensa, empujada al borde del abismo, en un territorio devastado”.

Finalmente, lamentó la inacción de la comunidad internacional, afirmando que “los países verdaderamente capaces de ejercer influencia hasta ahora no han actuado para detener la masacre en curso”.