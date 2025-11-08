Una falla técnica produjo inconvenientes en la visualización de saldos en el Banco de Tierra del Fuego

Se trata de un hombre de 43 años quien agredió físicamente a tres docentes del CENS N°3 y por eso quedó detenido e imputado.
Una falla técnica produjo inconvenientes en la visualización de saldos en el Banco de Tierra del FuegoTierra del Fuego08/11/2025
Una caída del sistema del Banco de Tierra del Fuego (BTF) generó malestar entre los usuarios durante este sábado. Quienes intentaron consultar saldos o movimientos se encontraron con información desactualizada o directamente con la imposibilidad de acceder a sus cuentas.
Según explicó la entidad, el problema se originó durante el proceso nocturno de respaldo de información, cuando un inconveniente técnico dejó al banco sin conexión en línea con Red Link. Esto provocó que los canales electrónicos amanecieran fuera de servicio o funcionando de manera intermitente.
"El Banco de Tierra del Fuego informa que la demora registrada esta mañana en la visualización de saldos y movimientos se debió a un inconveniente técnico ocurrido durante el proceso nocturno de respaldo de información, durante el cual no hubo conexión en línea con Red Link", dice un comunicado textual.
Desde el BTF afirmaron que los sistemas se están restableciendo de forma gradual.
El cantante popular estará el 7 de diciembre la ciudad donde brindará un show gratuito.
La DPE realizará trabajos de modernización en dos subestaciones que afectarán la zona céntrica de Ushuaia.
Prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad para el fin de semana en UshuaiaTierra del Fuego07/11/2025
La Municipalidad recomendó tomar precauciones ante posibles anegamientos "especialmente en zonas cercanas a cauces de agua, chorrillos, arroyos y laguna".
El nuevo corte energético se hará este viernes por "tareas de mantenimiento en la usina" que hará la Dirección Provincial de Energía.
Estados Unidos muestra creciente interés por Ushuaia: reunión entre Turismo Municipal y autoridades consularesTierra del Fuego06/11/2025
El consulado estadounidense destacó el creciente flujo de visitantes y analizó oportunidades para seguir fortaleciendo la presencia de turistas norteamericanos en Ushuaia.
Hubo un operativo de Tránsito en el centro de Ushuaia e incautaron cuatro motosTierra del Fuego06/11/2025
La Municipalidad y la Policía Provincial realizaron controles nocturnos sobre la calle San Martín. Verificaron documentación, casco obligatorio y trasladaron cuatro rodados al corralón.
Convocan a familias para brindar cuidado transitorio a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Tierra del FuegoTierra del Fuego06/11/2025
El Programa de Acogimiento Familiar lanzó una convocatoria urgente para familias dispuestas a ofrecer acompañamiento afectivo y un entorno seguro mientras se resuelve la situación legal de los menores.
Readecuaron un edificio policial de Goleta Florencia para el nuevo Anexo 4 del Servicio Penitenciario en UshuaiaTierra del Fuego05/11/2025
En donde funcionaban oficinas policiales de documentación y trámite ahora será parte de alojamiento de presos. Tiene una capacidad inicial de alojamiento para 14 internos.
La cuarta edición de la tradicional carrera sin motor se realizará el domingo 9 de noviembre. Habrá vehículos creativos, diversión familiar y premios para los más ingeniosos.
ANMAT suspendió el certificado de tránsito interjurisdiccional de la empresa MEDICAL TEAM S.R.L.Nacionales07/11/2025
La medida regirá hasta que la firma renové su habilitación provincial en La Rioja. La autoridad sanitaria ya había prohibido previamente el uso y comercialización de sus productos.
