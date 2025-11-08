Una falla técnica produjo inconvenientes en la visualización de saldos en el Banco de Tierra del Fuego

Una caída del sistema del Banco de Tierra del Fuego (BTF) generó malestar entre los usuarios durante este sábado. Quienes intentaron consultar saldos o movimientos se encontraron con información desactualizada o directamente con la imposibilidad de acceder a sus cuentas.

Según explicó la entidad, el problema se originó durante el proceso nocturno de respaldo de información, cuando un inconveniente técnico dejó al banco sin conexión en línea con Red Link. Esto provocó que los canales electrónicos amanecieran fuera de servicio o funcionando de manera intermitente.

"El Banco de Tierra del Fuego informa que la demora registrada esta mañana en la visualización de saldos y movimientos se debió a un inconveniente técnico ocurrido durante el proceso nocturno de respaldo de información, durante el cual no hubo conexión en línea con Red Link", dice un comunicado textual.

Desde el BTF afirmaron que los sistemas se están restableciendo de forma gradual.