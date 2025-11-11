Una ginecóloga y un obstetra están acusados de responsabilidad en la muerte de un recién nacido ocurrida en 2015.
Tavarone desmintió versiones que lo ubicaban como candidato a intendente en el 2027
El concejal de Somos Fueguinos aseguró que son “solo rumores” y que su prioridad es su labor en el Concejo. Sin embargo, dijo que el partido presentará pelea en las elecciones municipales de Ushuaia.Tierra del Fuego11/11/2025
El concejal de Somos Fueguinos, Valter Tavarone, salió hoy a aclarar las versiones que circularon durante la mañana y que lo señalaban como eventual candidato a la Intendencia de Ushuaia. Consultado por Ushuaia24, el edil negó que exista una decisión tomada y calificó las versiones como “solo rumores”.
“Son solo rumores”, afirmó el edil, luego de que en las redes sociales ya lo ubicaban como futuro candidato a intendente de Ushuaia.
Ante la consulta sobre el origen de las versiones, Tavarone explicó que surgieron tras una conversación informal mantenida con el periodista Luis Petit: “Fue una pregunta que me hizo Petit sobre ese tema. No le contesté contundentemente; le dije que era temprano para pensar en eso”, detalló.
El concejal agregó que su foco está puesto en su tarea legislativa: “Quiero ser el mejor concejal posible”, sostuvo, y aclaró que si bien Somos Fueguinos sí prevé competir por la Intendencia en 2027, eso no significa que haya una candidatura definida: “Somos Fueguinos se va a presentar en 2027 para la intendencia, pero no di mayores precisiones”, remarcó.
Se podrá hacer mediante un formulario online. Hasta el mes de octubre inclusive, ya se han concretado más de 3000 castraciones, realizadas en la Dirección de Servicios Veterinarios.
Suspenden turnos en el Hospital Regional Ushuaia por problemas en el suministro de aguaTierra del Fuego10/11/2025
La misma medida afecta a los servicios de Odontología, ubicados en Karukinka 87, y al área de Kinesiología, en la intersección de Rosas y Deloqui.
La Armada Argentina comenzó con las obras de mejoramiento en el Puesto de Vigilancia de Península MitreTierra del Fuego10/11/2025
El patrullero oceánico ARA “Piedrabuena”, recientemente arribado a Ushuaia, fue el encargado de trasladar al personal y los materiales necesarios para el inicio de las obras.
Equipos de emergencia y DPOSS trabajaron en la desobstrucción del conducto pluvial, como consecuencia de sedimentos arrastrados por la creciente del agua del arroyo.
Prisión preventiva para el alumno que agredió a tres docentes del CENS N°3Tierra del Fuego09/11/2025
La Justicia resolvió el traslado de Gastón Nahuel Vergniaud al Servicio Penitenciario tras la audiencia de flagrancia.
El Gobierno homologó un acuerdo salarial para docentes civiles de Fuerzas Armadas y de SeguridadEconomía11/11/2025
El acuerdo salarial que establece una suma fija de $150.000 mensuales.