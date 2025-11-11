Tavarone desmintió versiones que lo ubicaban como candidato a intendente en el 2027

El concejal de Somos Fueguinos aseguró que son “solo rumores” y que su prioridad es su labor en el Concejo. Sin embargo, dijo que el partido presentará pelea en las elecciones municipales de Ushuaia.

Tierra del Fuego11/11/2025
tavarone
Concejal de Ushuaia, Valter Tavarone.Foto: Archivo

El concejal de Somos Fueguinos, Valter Tavarone, salió hoy a aclarar las versiones que circularon durante la mañana y que lo señalaban como eventual candidato a la Intendencia de Ushuaia. Consultado por Ushuaia24, el edil negó que exista una decisión tomada y calificó las versiones como “solo rumores”.

“Son solo rumores”, afirmó el edil, luego de que en las redes sociales ya lo ubicaban como futuro candidato a intendente de Ushuaia.

Ante la consulta sobre el origen de las versiones, Tavarone explicó que surgieron tras una conversación informal mantenida con el periodista Luis Petit: “Fue una pregunta que me hizo Petit sobre ese tema. No le contesté contundentemente; le dije que era temprano para pensar en eso”, detalló.

El concejal agregó que su foco está puesto en su tarea legislativa: “Quiero ser el mejor concejal posible”, sostuvo, y aclaró que si bien Somos Fueguinos sí prevé competir por la Intendencia en 2027, eso no significa que haya una candidatura definida: “Somos Fueguinos se va a presentar en 2027 para la intendencia, pero no di mayores precisiones”, remarcó.

