Alerta estafas: La DPE advierte por una publicación falsa sobre un supuesto plan de bonificación

La Dirección Provincial de Energía informa a la comunidad que se ha detectado una publicación falsa circulando en redes sociales, en la cual se ofrece un presunto plan de bonificación destinado a jubilados y pensionados.

El organismo aclaró que dicha información es totalmente falsa y que no existe ningún trámite, beneficio ni programa vigente con las características mencionadas en la publicación. Apenas fue identificada, el área correspondiente realizó el reporte formal y comenzó a tomar medidas para frenar su difusión.

Desde la DPE recordaron a los vecinos la importancia de no brindar información personal ni datos sensibles en publicaciones o enlaces cuya procedencia no sea verificable. Asimismo, recomendaron consultar siempre los comunicados oficiales a través de los canales institucionales habilitados por la Dirección Provincial de Energía, a fin de evitar caer en engaños o estafas digitales.