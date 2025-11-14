Tras el desborde, el Municipio anunció un operativo integral para retirar sedimentos, limpiar el cauce y garantizar el correcto escurrimiento del agua.
Alerta estafas: La DPE advierte por una publicación falsa sobre un supuesto plan de bonificación
El organismo desmintió una publicación viral y recordó a la población que no existe ningún beneficio de ese tipo, instando a verificar siempre la información en canales oficiales.Tierra del Fuego14/11/2025
La Dirección Provincial de Energía informa a la comunidad que se ha detectado una publicación falsa circulando en redes sociales, en la cual se ofrece un presunto plan de bonificación destinado a jubilados y pensionados.
El organismo aclaró que dicha información es totalmente falsa y que no existe ningún trámite, beneficio ni programa vigente con las características mencionadas en la publicación. Apenas fue identificada, el área correspondiente realizó el reporte formal y comenzó a tomar medidas para frenar su difusión.
Desde la DPE recordaron a los vecinos la importancia de no brindar información personal ni datos sensibles en publicaciones o enlaces cuya procedencia no sea verificable. Asimismo, recomendaron consultar siempre los comunicados oficiales a través de los canales institucionales habilitados por la Dirección Provincial de Energía, a fin de evitar caer en engaños o estafas digitales.
Ushuaia promueve controles preventivos por el Día Mundial contra la DiabetesTierra del Fuego14/11/2025
Los vecinos pueden concurrir al Centro de Salud Municipal de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, donde se realizan chequeos y se brinda asesoramiento profesional.
Lechman y Von Der Thusen recibieron a ATE por el proyecto de Salario Básico Universal elaborado por el gremioTierra del Fuego13/11/2025
En el encuentro se habló del proyecto elevado a la Legislatura en el que se establece establece un piso salarial común que elimine disparidades entre empleados públicos.
Defensa Civil solicita a los vecinos mantener los desagües limpios y no sacar residuos fuera de horario para evitar inconvenientes.
La Municipalidad finalizará la obra de la pasarela Fique y responsabilizó al Gobierno nacional por las demorasTierra del Fuego12/11/2025
La obra comenzó en marzo del 2023 y se esperaba que termine en diciembre del 2024. La obra, en el corazón de la ciudad, aún espera su finalización y ahora el Municipio dice que la terminará con fondos propios para verano del 2026.
Ushuaia: aprobaron multas más duras por vandalismo en las garitas de colectivosTierra del Fuego12/11/2025
Impulsada por el concejal Nicolás Pelloli, la ordenanza establece multas que van desde los 100 mil pesos hasta varios millones. Y si el infractor repara el daño o restituye lo afectado al estado original, podrá evitar la sanción económica.
Melella respaldó a Terra Ignis, pidió apoyo de la Legislatura y espera atraer capitalesTierra del Fuego12/11/2025
El Gobernador despejó dudas respecto de la capacidad operativa de la empresa estatal que deberá contar con capitales y con una aprobación de la Legislatura. "Si hay interés en invertir, bienvenidos sean todos, menos los británicos”, dijo.
Río Grande amplía la campaña de prevención de cáncer de próstata: se suman 50 nuevos cuposTierra del Fuego12/11/2025
Las consultas y estudios se desarrollarán en los Centros Municipales de Salud y en el Centro de Especialidades Médicas, con la participación de cuatro urólogos del sistema municipal. Los controles son gratuitos.
Aeroevacuaron a un turista israelí que sufrió una grave reacción alérgica en Laguna EsmeraldaTierra del Fuego11/11/2025
El joven de 20 años sufrió un shock anafiláctico y fue trasladado en helicóptero al Hospital Regional Ushuaia, donde permanece internado en observación.
Tavarone desmintió versiones que lo ubicaban como candidato a intendente en el 2027Tierra del Fuego11/11/2025
El concejal de Somos Fueguinos aseguró que son “solo rumores” y que su prioridad es su labor en el Concejo. Sin embargo, dijo que el partido presentará pelea en las elecciones municipales de Ushuaia.
VIDEO | Tucumán: Manejaba a 170 km/h con su hijo sin cinturón de seguridad y le suspendieron la licencia de conducirNacionales13/11/2025
El imprudente fue denunciado tras publicar videos en redes sociales donde manejaba a alta velocidad en auto y moto. Su licencia de conducir fue suspendida y deberá someterse a evaluaciones psicofísicas y psicotécnicas.
El fuego consumió el Pabellón Wenchang, una estructura reconstruida al estilo tradicional y vinculada al autor clásico Shi Nai’an. No hubo víctimas y las autoridades investigan las causas.
Cinco personas asistidas tras un choque entre un camión y un colectivo en UshuaiaPoliciales13/11/2025
El siniestro ocurrió en la Avenida Perito Moreno; pasajeros del transporte urbano fueron atendidos de manera preventiva.