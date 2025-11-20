En el siniestro también resultó herido un conductor y dos vacunos muertos.
Ushuaia | Robaron elementos de un camión de reparto y fueron allanados
La medida judicial se dispuso luego de la denuncia realizada por el encargado de un comercio, quien había constatado la sustracción de distintos elementos desde un camión de reparto.Policiales20/11/2025
Personal policial de la Comisaría Primera de Ushuaia llevó adelante una orden de allanamiento y requisa personal en una vivienda ubicada en 25 de Mayo al 300, en el marco de una investigación por el delito de robo, con intervención del Juzgado de Instrucción N.º 2 del Distrito Judicial Sur.
La medida judicial se dispuso luego de la denuncia realizada por el encargado de un comercio, quien había constatado la sustracción de distintos elementos desde un camión de reparto.
Durante el procedimiento, los efectivos policiales secuestraron varios elementos considerados de interés para la causa y directamente relacionados con el hecho delictivo investigado.
Los ciudadanos Pablo Nahuel Moreno y Sergio Gómez fueron notificados de sus derechos y garantías procesales, mientras que las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para avanzar en la investigación.
