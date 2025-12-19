Agricultores europeos, salvaguardias comerciales y tensiones políticas definen el futuro del tratado más ambicioso del mundo.
Trump no descarta una confrontación armada con Venezuela y amenaza con ataques selectivos
El Presidente de Estados Unidos anticipó operaciones militares contra el narcotráfico en territorio venezolano.Mundo19/12/2025Ushuaia 24
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este viernes la tensión internacional al no descartar una confrontación armada con Venezuela, en el marco de una ofensiva naval y diplomática contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con la cadena NBC News, donde el mandatario estadounidense anticipó nuevas incautaciones de buques y posibles ataques selectivos. "No lo descarto, no”, dijo el mandatario en una entrevista telefónica con la cadena NBC News.
Las palabras de Trump se producen tras meses de operaciones militares estadounidenses en aguas cercanas a Venezuela, orientadas —según Washington— a destruir embarcaciones vinculadas al narcotráfico.
La advertencia presidencial coincide con una orden ejecutiva firmada el martes, mediante la cual Trump instruyó a la Armada de Estados Unidos a bloquear el ingreso y egreso de todos los petroleros sancionados que operen con Venezuela.
La medida fue adoptada apenas una semana después de que autoridades estadounidenses incautaran un buque cargado con crudo en las inmediaciones de la costa venezolana, profundizando el cerco económico sobre Caracas.
Consultado sobre la continuidad de estas acciones, Trump fue categórico:“Habrá más incautaciones. Si son tan insensatos como para seguir navegando, sus barcos serán llevados a uno de nuestros puertos”.
Desde la Casa Blanca sostienen que esta estrategia busca asfixiar financieramente al régimen de Maduro, al que acusan de encabezar el denominado “Cartel de los Soles”, una organización que, según Washington, estaría involucrada en el tráfico internacional de drogas. El gobierno venezolano rechaza de plano esas acusaciones.
La escalada no se limita al plano discursivo. Según datos citados por medios estadounidenses, las operaciones navales han derivado en al menos 28 ataques contra embarcaciones, con un saldo de más de 100 personas muertas.
Uno de esos episodios se encuentra bajo revisión del Congreso de Estados Unidos, luego de que se denunciara el uso de la táctica conocida como “double tap”, que consiste en un segundo ataque sobre el mismo objetivo tras el impacto inicial. Esta metodología generó fuertes críticas por su alto nivel de letalidad y por sus implicancias legales y humanitarias.
El presidente ruso afirmó que el Ejército mantiene la iniciativa estratégica en todo el frente y anunció que Moscú avanzará en la creación de una “zona de seguridad” en la frontera, mientras elogió el poderío militar y negó planes de ataque contra Europa.
El presidente de Estados Unidos aseguró que Caracas “quitó ilegalmente” los derechos energéticos a empresas estadounidenses y afirmó que su gobierno los quiere recuperar, en medio de una escalada de presión sobre el sector petrolero venezolano.
El operativo ocurrió en el puerto de Novorossiysk y habría provocado el hundimiento de un submarino clase Kilo de la Armada rusa.
La situación adquiere mayor sensibilidad geopolítica debido a la proximidad territorial: apenas 11 kilómetros separan a Venezuela de Trinidad y Tobago en su punto más cercano. El país cuenta con dos aeropuertos internacionales claves.
El Presidente de Ucrania estuvo a menos de 2 kilómetros de los rusos, en el frente de batalla.
En la escalada del conflicto, Estados Unidos refuerza su estrategia de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro y anticipa nuevas intercepciones de buques que transportan crudo venezolano e iraní en el Caribe.
El gobierno británico salió al cruce de las declaraciones de Milei sobre un posible diálogo para levantar el bloqueo que se impone sobre Argentina. Además, sostienen que “la soberanía de las Islas Malvinas no es negociable y defenderemos su derecho a la autodeterminación”.
La Policía investiga la participación de un automóvil que se dio a la fuga, en el accidente donde murió Orlando Juan Gramajo. Hubo allanamientos.
El Poder Judicial fueguino inicia la Feria Judicial de Verano el 18 de diciembreTierra del Fuego17/12/2025
El receso se extenderá hasta el 30 de enero de 2026, con suspensión de plazos procesales y atención mediante guardias
Comisiones de Trabajo y Presupuesto escucharon posturas enfrentadas sobre la reforma laboral. Tras duros cuestionamientos, el oficialismo acordó tratar el proyecto del Ejecutivo nacional en extraordinarias, en el mes de febrero.
Exposición por la salida de YPF dejó un escenario de incertidumbre, ausencias y números en rojoTierra del Fuego19/12/2025
La presentación en la Legislatura se realizó con problemas técnicos, sin directivos de la petrolera. YPF deja Tierra del Fuego con un déficit anual cercano a los 80 millones de dólares, mientras crece la preocupación por el futuro laboral de 500 trabajadores.
El Gobierno nacional aprobó un nuevo endeudamiento por USD 300 millones con el Banco Mundial para reformar subsidios energéticosEconomía19/12/2025
La medida fue formalizada mediante el Decreto 900/2025, firmado por el Presidente, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, y autoriza la suscripción de un préstamo para el “Financiamiento adicional del Proyecto Apoyo a la Transición hacia Sectores de Electricidad y Gas Sostenibles”.
Investigan una posible filtración récord de datos personales de argentinos tras un ataque informáticoNacionales19/12/2025
Más de un terabyte de información sensible habría sido expuesto en la dark web; ARCA negó cualquier vulneración de sus sistemas.