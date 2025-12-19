Trump no descarta una confrontación armada con Venezuela y amenaza con ataques selectivos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este viernes la tensión internacional al no descartar una confrontación armada con Venezuela, en el marco de una ofensiva naval y diplomática contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con la cadena NBC News, donde el mandatario estadounidense anticipó nuevas incautaciones de buques y posibles ataques selectivos. "No lo descarto, no”, dijo el mandatario en una entrevista telefónica con la cadena NBC News.

Las palabras de Trump se producen tras meses de operaciones militares estadounidenses en aguas cercanas a Venezuela, orientadas —según Washington— a destruir embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

La advertencia presidencial coincide con una orden ejecutiva firmada el martes, mediante la cual Trump instruyó a la Armada de Estados Unidos a bloquear el ingreso y egreso de todos los petroleros sancionados que operen con Venezuela.

La medida fue adoptada apenas una semana después de que autoridades estadounidenses incautaran un buque cargado con crudo en las inmediaciones de la costa venezolana, profundizando el cerco económico sobre Caracas.

Consultado sobre la continuidad de estas acciones, Trump fue categórico:“Habrá más incautaciones. Si son tan insensatos como para seguir navegando, sus barcos serán llevados a uno de nuestros puertos”.

Desde la Casa Blanca sostienen que esta estrategia busca asfixiar financieramente al régimen de Maduro, al que acusan de encabezar el denominado “Cartel de los Soles”, una organización que, según Washington, estaría involucrada en el tráfico internacional de drogas. El gobierno venezolano rechaza de plano esas acusaciones.

La escalada no se limita al plano discursivo. Según datos citados por medios estadounidenses, las operaciones navales han derivado en al menos 28 ataques contra embarcaciones, con un saldo de más de 100 personas muertas.

Uno de esos episodios se encuentra bajo revisión del Congreso de Estados Unidos, luego de que se denunciara el uso de la táctica conocida como “double tap”, que consiste en un segundo ataque sobre el mismo objetivo tras el impacto inicial. Esta metodología generó fuertes críticas por su alto nivel de letalidad y por sus implicancias legales y humanitarias.