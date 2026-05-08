“Ushuaia no es el punto cero”: el ex ministro de Salud Rubén Rafael pidió defender el destino turístico tras el brote de hantavirus en el MV Hondius

El médico fueguino y ex ministro de Salud provincial, Rubén Rafael, pidió que las autoridades provinciales y turísticas salgan “urgentemente” a aclarar que Ushuaia “no es el punto cero” del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que dejó al menos tres muertos y varios contagios confirmados.

En declaraciones a Radio Provincia Ushuaia, Rafael sostuvo que la difusión internacional del caso está generando una asociación negativa entre Ushuaia y una “enfermedad mortal”, lo que podría impactar directamente en una de las principales actividades económicas de Tierra del Fuego.

“Nosotros, los que vivimos en Tierra del Fuego, ya tenemos suficiente cantidad de problemas sociales y económicos, pérdidas de puestos de trabajo, y tener que enfrentar ahora la posibilidad de que también se afecte otra de las fuentes de trabajo, que es el turismo, por una falsa información que está corriendo por el mundo”, afirmó.

El ex funcionario explicó que, según la información médica y epidemiológica disponible hasta el momento, la pareja holandesa fallecida habría contraído el virus durante una excursión en la Patagonia Sur antes de embarcar en Ushuaia. “Llegaron asintomáticos, embarcaron y no pidieron ningún tipo de asistencia médica. Los síntomas comenzaron ya durante la navegación”, indicó.

Rafael detalló además que el primer pasajero fallecido desarrolló la enfermedad a bordo y posteriormente habría contagiado a su esposa debido al contacto estrecho, lo que coincide con las características de la cepa Andes Sur del hantavirus, una variante particular capaz de transmitirse entre personas.

“La cepa Andes Sur es la única en el mundo que logró contagio persona a persona. Eso fue descubierto por científicos del Malbrán en 1996”, explicó.

El médico remarcó que Tierra del Fuego nunca registró casos autóctonos de hantavirus y consideró que esperar estudios sobre roedores locales antes de salir públicamente a aclarar la situación “es perder tiempo”. “Al momento están difundiendo que Ushuaia es el punto cero y nosotros tenemos que salir desde las autoridades propias a explicar que Ushuaia no es el punto cero, porque la asociación inconsciente que puede generar en potenciales pasajeros es Ushuaia, virus mortal, navegación y gente que muere”, alertó.

En ese sentido, insistió en que la prioridad política y comunicacional debe ser defender el destino turístico fueguino frente al impacto mediático mundial del caso. “Tenemos bastantes problemas con los empleos como para que esto también afecte el turismo”, sostuvo.

Rafael también señaló que dentro de un crucero las condiciones favorecen el contagio interpersonal debido al contacto estrecho y los espacios cerrados, especialmente tratándose de pasajeros de edad avanzada. “El hantavirus Andes Sur tiene una mortalidad cercana al 50%. En un crucero hay contacto muy estrecho, lugares cerrados y pasajeros mayores con otras enfermedades. Eso multiplica las posibilidades de contagio”, indicó.

Finalmente, pidió una intervención más activa de los organismos turísticos provinciales y reclamó que se explique internacionalmente que Ushuaia no fue el origen del brote. “No se puede destruir el destino Ushuaia por información mal interpretada. Hoy más que un problema sanitario, esto es un problema que puede afectar seriamente al turismo”, concluyó.